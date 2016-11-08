فضای پساتحریم در اقتصاد ایران، فضای رقابت های سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان روز سه شنبه در همایش صندوق های بازنشستگی تنگناها و راهکارها، چهار عامل لازم برای اقتصاد ایران را بنگاه های کارآمد، شفاف، آماده و با انصاف برای فضای رقابتی عنوان کرد و افزود: فضای رقابتی به معنای این است که در سطح محلی، ملی و بین المللی توان رقابت داشته باشیم، همچنین وقتی تحریم برداشته می شود وانحصارها پایان می پذیرد، محدودیت ها کاهش یافته لذا مسابقه شفافیت شکل می گیرد که لازمه شفافیت نیز منصف بودن است.

وی تصریح کرد: در فضای امروزی جامعه ایران حرف اول را شفافیت می زند و اگر کسی از دیگران تقاضای شفافیت دارد ابتدا خود باید به افکار عمومی پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: در پساتحریم عوامل محدود کننده از سر راه صادرکننده ایرانی برداشته شده است پس آنان باید به فکر رشد کیفیت، تغییر قیمت و رقابت در بازار جهانی باشد چرا که قبل از این مصرف کننده امکان دسترسی به تنوع کالا را کمترداشته است.

نهاوندیان دومین اصل در اقتصاد ثبات دانست و گفت: در اقتصاد ملتهب با تورم دو رقمی، بنگاه ها ناکارآمد شدند به طوریکه اکثر درآمدزایی ها در اقتصاد ملتهب حاصل نوآوری و ابتکار نبود بلکه حاصل تورم بوده است.

وی، با اشاره به اینکه عده ای که به درآمدزایی بر پایه تورم عادت کرده بودند و اکنون احساس ناراحتی می کنند، تصریح کرد: این افراد باید در عوامل تولید نگاه خود را تغییر دهند.

نهاوندیان یادآورشد: قبل از اینکه تحریم ها برداشته شود حرکتی مناسب برای ایجاد روند ثبات در اقتصاد برداشته شد و به طور مستمر ادامه پیدا کرد و این این سیمای جدید اقتصاد ایران در این فضا به دنبال ثبات بود بنابراین نقش بیمه های اجتماعی را در آن باید به طور جدی ببینیم.

وی تاکید کرد: بیمه های اجتماعی در بازارهای سرمایه باید فعال شوند هم اکنون بیمه های اجتماعی کشورهای موفق سهمی بالای ۲۰ درصد در بازار سرمایه دارند.

وی تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید در سیاست گذاری کلان و مدیریت اقتصاد ایران به حفظ امنیت و آرامش در کشور که بخش مهمی از آن تامین اجتماعی و صندوق های اجتماعی توجه کنیم که ثبات داشته باشد چون ثبات اقتصاد با بیمه های اجتماعی یک رابطه دوسویه دارد.

نهاوندیان گفت: به دلیل کم توجهی هایی گذشته مرتبا وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت افزایش یافته و این روند مطلوبی نیست، باید با مدیریت صحیح صندوق ها را به روند توجیه کننده قبلی خود برگردانیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون حقوق و هزینه درمان درصندوق های بازنشستگی و بیمه سلامت در سال، ۴۰ میلیارد دلار است در صورتیکه کل درآمد ارزی کشور از محل نفت ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

نهاوندیان تاکید کرد: هم در سطح سیسات گذاری کلان باید به طور مستقیم توجه به بخش تامین اجتماعی در مجلس و دولت با هدف تعیین منبع تامین هزینه ها مورد توجه قرار شود گیرد و هم در سطح خرد مدیران بنگاه های تامین اجتماعی وظیفه مضاعفی دارند تا امانت دار خوبی برای جمع عظیم کارگران، کارمندان و بازنشستگان باشند.

وی با بیان اینکه یکی از مبرم ترین مسایل اقتصادی و اجتماعی و امنیتی کشور صندوق های بازنشستگی است، گفت: باید در عرصه بیمه های اجتماعی، تصمیم گیری مبتنی بر تحقیق و مدیریت با هدف پایدار سازی سیاست های اجتماعی کشور باشد.

نهاوندیان افزود: اهمیت تامین اجتماعی در حیات اقتصادی و سیاسی کشور اصلی مهم و حائز اهمیت است و باید در فرهنگ عمومی و سیاست گذاری های جامعه شناخته شود.

وی اظهار داشت: کارشناسان تامین اجتماعی تاثیر مسایل تامین اجتماعی کشور را بر اقتصاد ایران را با نظریات کارشناسی به طور جدی بیان کرده اند اما میزان توجه عمومی نسبت به حوزه تامین اجتماعی بسیار کم است و باید این فاصله را کاهش داد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران با چالش های جدی هم از نظر کلان سیاست گذاری در حوزه بیمه اجتماعی و هم از نظر مدیریت خرد این حوزه مواجهه هستیم، ادامه داد: همایش تنگاها و راهکارهای صندوق بازنشستگی باید این کارکرد را داشته باشد که حضور در فضای جدید اقتصاد کشور را معرفی کند.

نهاوندیان گفت: مدیران تامین اجتماعی باید عرصه را برای بخش خصوصی تنگ نکنند ما اگر بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم اقتصاد توانا و نهایتا تامین اجتماعی توانا خواهیم داشت و پس همه باید کمک کنیم تا رشدپایدار شکل بگیرد.