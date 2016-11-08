جمشید فولادی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهری در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در خصوص شرایط فعلی ورزش در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ما در ارتش، ورزش را برای تمام کارمندان جزو وظایفشان قرار دادیم و به پرسنل خود اعلام کردیم از ساعت ۷ تا ۸ صبح یک ساعت ورزش کنند تا بدنی کاملاً آماده و ورزیده داشته باشند.
وی افزود: ما دو هدف داریم؛ هدف اول ما توسعه ورزش همگانی و هدف بعدی توسعه ورزش قهرمانی است و در برنامه پرسنل هم برنامههای ورزشی تدارک دیده ایم. همچنین برای ورزشهای قهرمانی هم برنامههای زیادی داریم.
رئیس سازمان تربیتبدنی ارتش خاطرنشان کرد: می خواهم این پیغام را به تمام ورزشکاران سرباز برسانید که دغدغهای برای ادامه ورزش حرفهای در صورت فرا رسیدن وقت سربازی نداشته باشند زیرا این بستر را فراهم میکنیم تا ورزشکاران بتوانند ورزش حرفهایشان را نیز ادامه دهند.
فولادی در پایان گفت: همچنین از ورزشکاران نیز که سرباز هستند، میخواهیم تا پروندههای ورزشیشان را در اختیار سازمان تربیتبدنی قرار دهند تا ما بتوانیم از آنها استفاده کنیم؛ نه اینکه یک ورزشکار در جای غیرتخصصی به ورزشش ادامه دهد.
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