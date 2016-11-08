زائران از مرزهای خوزستان زودتر به مراسم اربعین می رسند

سردار اسکندر مومنی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچه به جلو پیش می رویم و شاید لحظه ای خروج زائران بیشتر می شود. هر روز نسبت به روز گذشته و هر ساعت نسبت به ساعت گذشته خروج زائران از مرزهای کشور بیشتر می شود.

وی افزود: با وجود اینکه خروج زائران در هر سه خروجی مرزی بسیار پرحجم است ولی با توجه به آمادگی همه مرزها و دستگاه ها، نیروی انتظامی و همکاری مردم خوب، روان است و ایستایی خاصی نداریم.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: از یک هفته گذشته تا این لحظه بیش از ۲۵۰ هزار نفر زائر از سه مرز مهران، شلمچه و چذابه عبور کردند. حدود ۶۰۰ هزار گذرنامه از ابتدای آبان تاکنون صادر شده که تعداد آنها ۶۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سردار مومنی عنوان کرد: تعداد خروجی زائران نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه زائران به توصیه ها عمل کرده اند، بیان کرد: خوشبختانه مردم مدیریت توزیع زمان و جغرافیایی را داشته و به توصیه ها هم عمل کرده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: از نظر زمان در سال گذشته همین ایام نسبت به مدت مشابه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته یعنی مردم رفتن به سفر کربلا را زودتر شروع کرده و آن را به لحظات پایانی واگذار نکردند.

سردار مومنی یادآور شد: از نظر جغرافیایی نیز توزیع زائران به خوبی انجام شده و تقاضا داریم که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: زائران نباید اصرار داشته باشند که حتما از نزدیکترین مرز که مهران است، عبور کنند چون شاید این مرز نزدیکتر باشد ولی تسهیلات در شلمچه و چذابه فراهم تر و راه های دسترسی نیز فراهم تر است.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اظهار کرد: شاید از نظر مسافت این دو مرز شلمچه و چذابه کمی دورتر باشد ولی از نظر زمانی با توجه به تسهیلاتی که ایجاد شده زائران زودتر به مراسم می رسند.

سردار مومنی با اشاره به اینکه آمادگی های لازم برای خروج زائران خارجی وجود دارد، گفت: تردد و خروج برای زائران کشورهای خارجی و همسایه مرز شلمچه پیش بینی شده و به هیچ عنوان از مرزهای دیگر عبور نکنند. آنجا آمادگی لازم برای خروج این زائران دیده شده است.

وی بیان کرد: همه دستگاه ها پای کار هستند. همچنین تمامی پلیس های نیروی انتظامی مانند انتظامی، راهنمایی و رانندگی، مرزی و گذرنامه همه برای خدمت رسانی به زائران حسینی آماده هستند.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی عنوان کرد: این شور و شوق حسینی در مردم وجود دارد و زائران با کمال آرامش در حال سفر به کشور عراق و شرکت در مراسم اربعین هستند.

سردار مومنی یادآور شد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده کسانی که به صورت جمعی ویزا می گیرند در صورت امکان باید با هم باشند ولی احیانا اگر کسی جابماند باید کپی رسمی به همراه مهر رسمی کنسولگری را برای ورود و خروج داشته باشند.

وی تصریح کرد: زائران در کمترین زمان ممکن که به چند ثانیه هم نمی رسد و کنترل ویزا و گذرنامه به صورت مکانیزه است.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اضافه کرد: نکته دیگری که باید به استحضار زائران برساند در بسیاری از نقاط هنگام صدور ویزا محل خروج زائر از کدام مرز را نیز مشخص می کنند. این مسئله برای توزیع زائر در مرزها و جلوگیری از ازدحام در مرزها است بنابراین زائران حتما این مسئله را رعایت کنند.

سردار مومنی خبر داد: سال گذشته مشکلاتی داشتیم که نزدیک به ۶۰ درصد از خروجی زائران صرفا از یک مرز بود و ۴۰ درصد دیگر از دو مرز بود، یعنی توزیع شده نبود.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در پایان ادامه داد: امسال دیگر اینطور نیست و با برنامه ریزی توزیع شده و انشاالله این مسئله تا آخر ادامه پیدا کند و زائران با امنیت، سلامتی، ایمنی و آرامش به زیارت بروند.