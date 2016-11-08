صندوق های بازنشستگی عملکرد خود را به مردم گزارش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی در همایش «صندوق های بازنشستگی؛ تنگناها و راهکارها» که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، اظهار داشت: صندوق های بیمه و بازنشستگی در کشور باید نسبت به اعلام عملکرد خود در حوزه های مختلف به ویژه پرداخت مالیات، اشتغال زایی، بهره وری، سودآوری شرکت ها و نقشی که در توسعه و اقتصاد کشور ایفا می کنند به مردم گزارش داده و شفاف سازی کنند.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی وضعیت صندوق های بیمه ای نیاز است تا روش های آن ها تغییر کند، گفت: آنچه در صندوق های بیمه ای کشور باید اتفاق افتد با تامین منفعت های اقتصادی صرف و سرمایه داری متفاوت است. صندوق ها باید همه جنبه ها به ویژه زندگی اجتماعی مردم و ذی نفعان خود را در نظر گیرند.

وی اظهار داشت: در مصارفی که برای اجرای اصل ۴۴ درنظر گرفته شده بود، یکی نیز مربوط به حوزه تامین اجتماعی بود تا این اصل در حوزه تامین اجتماعی نیز انجام شود. اما باید دید که منظور از این اصل بنگاه داری است یا خیر. در واقع آنچه امروز اتفاق افتاده است به دلیل نوع اجرای قانون و عملکرد صندوق ها است.

آقامحمدی تامین آتیه جوانان را یکی از دغدغه های مهم کشور و صندوق های بیمه ای دانست و گفت: در حال حاضر برای بازنشستگان و مستمری بگیران، برنامه اصلاحی و قوانین جدیدی نمی توان در نظر گرفت، بلکه باید نسبت به آینده جوانان حساس بود. صندوق های بیمه ای تضمین کننده آینده جوانان و کشور هستند و باید برای آینده چاره اندیشی کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: خدمات، مسکن و املاک، کشاورزی، نفت و صنایع بزرگ از جمله بخش هایی است که امروز صندوق ها در آن حضور دارند در حالیکه نگاهی گذرا به هر یک از این بخش ها نشان می دهد که این سرمایه گذاری ها چندان در جهت اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشور و نقش اصلی که صندوق ها در کشور ایفا می کنند، نبوده است.

آقامحمدی تصریح کرد: بخش عظیمی از اشتغال زایی در صنعت کشور مربوط به صنایع خُرد است که بین یک تا ۱۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهند؛ در حالیکه سرمایه گذاری صندوق ها بیشتر در صنایع بزرگ است. ۳,۵ میلیون نفر در بخش صنعت کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد ۶۰ درصد مربوط به صنایع خرد است.

وی همچنین گفت: سرمایه گذاری دیگری که باید اتفاق افتد، در حوزه کشاورزی است که باید به سمت سرمایه گذاری در کیفیت بخش کشاورزی مثل تولید محصولات ارگانیک هدایت شود که استفاده از این نوع محصول در سلامت مردم نیز اثرگذار است.

وی سرمایه گذاری بانک ها و صندوق های بیمه ای در بخش ساختمان را اشتباه دانست و گفت: به دلیل حجم بالای ورود بانک ها به بخش ساختمان، اکثر این سرمایه گذاری ها با شکست مواجه شده است چراکه ظرفیت این بخش تکمیل شده و دیگر جایی برای توسعه و سرمایه گذاری های جدید ندارد.

وی افزود: بررسی تغییر شاخص قیمت ها از سال ۷۱ تا ۹۳ نشان می دهد که افزایش قیمت ها ۵۵ برابر، دارایی ها مانند ارز ۲۲ برابر و قیمت ساختمان ۸۹ برابر و در بخش زمین نیز ۱۴۲ برابر شده است و این به معنای پرُ شدن گنجایش بخش زمین و ساختمان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین افزود: در بخش نفت نیز وضعیت سرمایه گذاری به همین شکل است و نفت حوزه ای نیست که اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشور را در آینده تضمین کند.

آقامحمدی تصریح کرد: بنابراین صندوق های بیمه و بازنشستگی در کشور باید به دنبال سرمایه گذاری در بخش هایی بروند که علاوه بر اشتغال زایی، در توسعه و رونق اقتصادی نیز اثرگذار باشد.