مدیر عامل خانه کتاب درگذشت توران میرهادی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در متن پیام مجید غلامی جلیسه به مناسبت درگذشت توران میرهادی آمده است:

«خبر درگذشت توران میر هادی، استاد ادبیات کودکان موجب ناراحتی و تالم فراوان شد. وی یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی بود که بیش از شصت سال از عمرش را در حوزه آموزش و پرورش کودکان و فعالیت های فرهنگی برای آنها صرف کرد. او برای ارتقای آموزش و پرورش کودکان ایران، ده ها کتاب به رشته تحریر در آورد که «دو گفتار درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه»، «کتاب کار مربی کودک»، «برنامه کار سالانه مربی در مهد کودک و کودکستان» و... از جمله این کتاب ها هستند. ضایعه درگذشت توران میرهادی را به جامعه ادبی تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان صبر و برای او رحمت واسعه الهی را مسئلت می‌کنم.»

بر اساس این گزارش، توران میرهادی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان بعد از ظهر امروز ۱۸ آبان ماه در گذشت. میرهادی ۲۷ شهریور ماه بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بستری و از طرف پزشک معالجش ملاقات ممنوع شده بود.

میرهادی در کلاس‌های تربیت مربی کودک در شهرهای مشهد، تبریز، رشت و تهران درس می‌داد و با «اداره مطالعات و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان کتاب‌های درسی» در زمینه آزمایش کتاب‌های درسی نو و تدوین کتاب‌های درسی و برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی همکاری داشته است.