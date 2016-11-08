تیم ملی فوتبال ایران وارد مالزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران که بامداد روز سه شنبه از تهران راهی دبی شده بودند پس از پروازی دو ساعته به امارات رسیدند و سپس ساعت ١٠:١٥ به وقت محلی به سمت مالزی پرواز کردند.

تیم ملی سپس پس از هفت ساعت پرواز ساعت ٢١:٢٠ به وقت مالزی وارد کوالالامپور شد. ملی پوشان پس از ورود به مالزی به سمت محل اقامت خود حرکت خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه هفته آینده در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در مالزی به مصاف سوریه خواهد رفت. ملی پوشان پیش از این مسابقه، در دیداری تدارکاتی با گینه نو بازی خواهند کرد.