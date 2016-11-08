  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۸

تیم ملی فوتبال ایران وارد مالزی شد

تیم ملی فوتبال ایران وارد مالزی شد

تیم ملی فوتبال ایران بعد از هفت ساعت پرواز وارد مالزی شد تا خود را آماده دیدار با تیم ملی فوتبال سوریه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران که بامداد روز سه شنبه از تهران راهی دبی شده بودند پس از پروازی دو ساعته به امارات رسیدند و سپس ساعت ١٠:١٥ به وقت محلی به سمت مالزی پرواز کردند.

تیم ملی سپس پس از هفت ساعت پرواز ساعت ٢١:٢٠ به وقت مالزی وارد کوالالامپور شد. ملی پوشان پس از ورود به مالزی به سمت محل اقامت خود حرکت خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه هفته آینده در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در مالزی به مصاف سوریه خواهد رفت. ملی پوشان پیش از این مسابقه، در دیداری تدارکاتی با گینه نو بازی خواهند کرد.

کد مطلب 3819122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها