۹۶ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، حسین جعفری ظهر سه شنبه در جمع فعالین کشاورزی، افزود: استان زنجان تنوع محصولات کشاورزی خوبی دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده شود.

وی اظهار کرد: بیش از ۶۰ نوع محصول کشاورزی در استان زنجان تولید می‌شود و استان زنجان به لحاظ برخورداری از شرایط آب و هوایی خاص دارای کیفیت بسیار مطلوب در محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: جهاد کشاورزی استان زنجان به دنبال کیفی سازی محصولات کشاورزی در استان زنجان است و در این راستا جهاد کشاورزی استان زنجان این برنامه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

جعفری تاکید کرد: بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان بسیار مؤثر است و وجود ۲۲ درصد تولید ناخالص استان در بخش کشاورزی مؤید این مهم است.

وی افزود: استان زنجان با برخورداری از ۸۸۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی پنج درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است و بیش از ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به‌صورت ارگانیک است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان یاد آورشد: استان زنجان از ظرفیت بالا و ارزشمند درزمینه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برخوردار است که باید از این موقعیت نسبت به توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

جعفری افزود: در استان زنجان ۵۰ درصداز چاهها غیر مجاز هستند و این خود عامل مهم در تقویت بحران آب است.

وی تصریح کرد:در استان زنجان ۹۶ هزار بهره بردار کشاورزی وجود دارد و اشتغال در این بخش در استان ۳۱.۶ درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:سالانه به طور متوسط ۵۵ هزار تن زیتون از ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات شهرستان طارم زیتون برداشت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: شهرستان طارم بیشترین تولید کننده زیتون در سطح کشور را به خود اختصاص داده است وتوسعه صنایع تبدیلی زیتون و فروش بازار ز یتون را در دستور کاریی خود قرار داده است و سیاست سازمان بر این است که وقتی صنایع تبدیلی و مواد غذایی فرآوری می‌شود، ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و ظرفیت واحدها بالا رود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: توجه به بحث سرمایه گذاری در حوزه آموزش باعث ارتقای صادرات محصولات کشاورزی می شودو برای تحقق این مهم هم جهاد کشاورزی استان تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است.

جعفری افزود: حوزه کشاورزی یک ابزار هم در توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار در استان زنجان است.

شهرستان طارم ۴۰ درصد زیتون کشور را تولید کرده و به قطب زیتون کشور معروف است و هشت هزار و ۲۰۰ بهره بردار زیتون در شهرستان طارم فعال هستند و زیتون زرد وروغنی و ماری از باغات این شهرستان برداشت می شود.