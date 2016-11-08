به گزارش خبرنگار مهر، «جانتسانگ چونوا» وزیر دارایی هنگکنگ در نشست دوجانبه توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و دولت منطقه ویژه اداری هنگکنگ با اشاره به سفر هیات ۳۰ نفره از تجار این کشور در بخشهای فاینانس، ارتباطات و فناوری اطلاعات، لجستیک، گردشگری و اتاق بازرگانی گفت: امیدواریم در سفر به ایران، فرصت تبادلنظر در بخشهای اقتصادی و تجاری فراهم شود و فرصتهای سرمایهگذاری دو کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ایران کشوری غنی در منابع طبیعی و انسانی است، افزود: همچنین ایران با دارابودن اقتصاد قوی، از جمعیت جوان نیز برخوردار است که این امر میتواند از نقاط مثبت این کشور تلقی شود.
وزیر دارایی هنگکنگ تصریح کرد: فرصتهای زیادی در ایران برای ارتقاء روابط تجاری وجود دارد؛ ضمن اینکه تصویر نادرستی از ایران در رسانههای غربی منعکس شده است؛ در حالی که با حضور در ایران متوجه شدیم این کشور با آنچه که در رسانههای غربی منتشر میشود، بسیار متفاوت است.
جان تسانگ چون وا با اشاره به تفاهمنامه صبح امروز خود با وزیر اقتصاد ایران نیز گفت: امیدوارم با امضای این تفاهمنامه، زمینه اقتصادی و سرمایهگذاری دو کشور بیش از پیش فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه همکاریهای ایران با کشورهای دنیا، اقتصاد هنگ کنگ را گسترش داده است، افزود: ۳۰ درصد از کل GDP تجارت جهانی در اختیار هنگ کنگ قرار دارد که امیدواریم با مشارکت با کشورهای دیگر، زمینه سرمایهگذاری مشترک فراهم شود.
وزیر دارایی هنگکنگ اتصال راهآهن آسیا به اروپا از طریق ایران را از مزیتهای این کشور عنوان کرد و افزود: شرکتهای ایرانی میتوانند از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی هنگکنگ بهرهمند شوند.
وی به فعالیتهای مالی این کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه مالی، هنگکنگ پایتخت مالی چین محسوب میشود و آماده است نقش اساسی در بازارهای اسلامی داشته باشد؛ ضمن اینکه هنگکنگ سومین کشور انتشار صکوک در دنیا محسوب میشود.
جان تسانگ چون وا تاکید کرد: این کشور آماده همکاری اقتصادی و تجاری با کشورهای ایرانی است و از سرمایهگذاران دو کشور برای توسعه روابط ایران و هنگ کنگ دعوت میشود.
