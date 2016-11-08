زبان شعر و هنر واگویه ارزش های مکتب اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز سه شنبه در آیین اختتامیه نهمین کنگره کشوری شعر عاشورایی قروه با بیان اینکه زبان شعر و هنر زبان ماندگاری است که در واقع نفوذ عمیقی دارد و تأثیر گذار است، اظهار داشت: این هنری است که توسط شعرا و هنرمندان بیان می شود و پیام امام حسین را که خاری است در چشم طاغوتیان زمان، می رساند.

به گفته وی قیام امام حسین (ع) بر همه آحاد جامعه بشری تأثیرگذار است چرا که این قیام نه مذهب، نه نژاد و نه رنگ را می شناسد و شاهد هستیم در تمام نقاط دنیا این موضوع به شیوه های مختلف توسط اقشار مختلف بیان می شود.

کولانی با اشاره به اینکه کنگره شعر عاشورایی به عنوان یک برند کشوری در شهرستان قروه مطرح شده است، افزود: قیام امام حسین در راستای یک وحدت همگانی و فراتر از رنگ، نژاد و مذهب و دیگر مسایل بود و این مهم در سطح شهرستان وجود دارد که زیبا و همدل در کنار یکدیگر در راه مسیر تعالی و توسعه کشور حرکت می کنند.

وی مشارکت همگانی مردم در تمامی صحنه ها را مهم دانست و تصریح کرد: قیام امام حسین (ع) یک تاریخ ماندگار و زنده در جامعه است که حصار زمان و مکان را شکست و در مبارزه با طاغوت فریاد ایستادگی برآورد.