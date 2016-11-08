۷۰۰میلیارد ریال برای تجهیز مراکز درمانی آذربایجان غربی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری طرح سراسری افتتاح واحد های تک نفره زایمان طبیعی همزمان با کشور در مهاباد اظهارداشت: از زمان اجرای طرح تحول سلامت آذربایجان غربی جزء اولین استان هایی است که با ساخت ۱۳۰ مرکز جامع بهداشت که در حال آماده سازی است.

وی ادامه داد: خدمات رسانی در بیمارستان ها، پوشش خدمات درمانی و تامین دارو در سال های گذشته با مشکلات زیادی روبرو بود که با اجرای طرح تحول سلامت و سیاست های کلان بهداشت و درمان با استناد به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری به پیشرفت های زیادی دست یافته ایم.

آقازاده با اشاره به هزینه ۱۷۰ میلیارد ریالی تاسیس ۱۰۵ واحد تک نفره زایمان طبیعی در استان در مساحت ۱۳ هزار متر مربع گفت: در بخش تجهیز اورژانس استان و محل اقامت پزشکان نیز اقدامات قابل قبولی را انجام داده ایم و چندین طرح

بیمارستانی و درمانی دیگر در شهرستان های استان از جمله در خوی و تکاب در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی خبرهای منتشر شده در مورد حذف طرح دانشکده پیراپزشکی مهاباد را کذب دانست و اظهار کرد: مجوز مجتمع عالی سلامت مهاباد صادر شده و دانشکده پیراپزشکی زیرمجموعه این مجتمع خواهد بود.

ماموستا ملا قادر سهرابی امام جمعه شهرستان مهاباد نیز در آیین افتتاح این مرکز درمانی با تقدیر از مقام های استانی و اولویت قرار دادن اقدامات بهداشت و درمان گفت: امسال بارها شاهد افتتاح مراکز جدید درمانی در سطح شهرستان بودیم که این اقدامات قدم بلند مسئولان در رفع مشکلات این حوزه را آشکار می کند.

ایرج شجاعی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار مهاباد نیز در این مراسم گفت: با اقدامات دانشگاه علوم پزشکی و توجه ویژه ای که به مهاباد شده است شاهد ارتقای سطح سلامت و بهبود خدمات رسانی در حوزه بهداشت شهرستان مهاباد هستیم.

سامرند مرزنگ، مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد نیز با تقدیر از مسئولان شهرستان برای انتخاب مهاباد به عنوان نماینده استان در میزبانی از طرح سراسری افتتاح همزمان واحدهای زایمان طبیعی، تکریم از مادران باردار به عنوان شاخص سلامت و بهداشت با استفاده از بهترین تجهیزات را هدف اصلی این طرح دانست.

بخش زایمان بیمارستان امام خمینی مهاباد در ساختمان مستقل و در ۱۳ واحد تک نفره زایمان طبیعی در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع و با استفاده از جدیدترین تجهیزات روز پزشکی در بیمارستان امام خمینی مهاباد به بهره برداری رسید.

این بلوک زایمانی بیمارستان امام خمینی مهاباد که به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد در زمینی به مساحت ۱۱۶۲متر و با زیربنای ۱۳۰۰متر با قرار داد اولیه یک میلیاردو ۴۰۰میلیون تومان در شهریور ۹۴استارت خورده بود.

این بلوک زایمانی دارای ۳ اتاق تک تخته زایمان طبیعی به سبک LDR با تجهیزات کاملا جدید و استاندارد با هدف ترویج زایمان طبیعی افتتاح شد.