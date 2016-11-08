نیروهای ویژه النجباء برای تامین امنیت مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق از اعزام نیروهای ویژه برای کمک به تامین امنیت مراسم اربعین حسینی خبر داد.

در بیانیه این جنبش آمده است: نیروهای ویژه مقاومت اسلامی النجباء برای برقراری امنیت کربلا در اربعین امام حسین(ع) اعزام شده اند.

النجباء تاکید کرد: ماموریت این نیروها حمایت اطراف کربلای مقدس از سمت صحرای النخیب است.

در این بیانیه آمده است: نیروهای ویژه مقاومت اسلامی النجباء با درخواست شورای استان کربلا به برقراری امنیت مراسم اربعین امام حسین(ع) کمک خواهد کرد.