قیام عاشورا دایره المعارف اندیشمندان جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری بعد از ظهر امروز سه شنبه در آیین اختتامیه نهمین کنگره کشوری شعر عاشورایی قروه رمز بقای اسلام را دایره المعارفی برای اندیشمندان جهان اسلام دانست و اظهار داشت: این حماسه یک جریان و کانون جوشانی است که با زبان شعر به خوبی نمایان می شود و این مهم در کنگره شعر عاشورایی قروه قابل مشاهده و لمس است.

به گفته وی اساس و بنیان فرهنگ عاشورا که شامل جنبه های اقتداری و عزت می باشد امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد لذا این کنگره بهانه ای برای نشان دادن عظمت این واقعه تاریخی است.

جعفری با بیان اینکه کنگره امسال نسبت به سال های قبل پربارتر و غنی تر شده است، افزود: حضور و مشارکت بالای شعرا، پژوهشگران و ادیبان با رویکرد پژوهشی و علمی از ویژگی های بارز این دوره با نماد پیوست علمی و پژوهشی است.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری این کنگره امتیازی برای شهرستان قروه محسوب می شود، عنوان کرد: تلاش ما بر این است که دبیری این کنگره به افراد مطرح و صاحب نام واگذار تا بدین صورت بر غنای فرهنگی این مجموعه افزوده شود.