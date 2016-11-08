نوزدهمین نشست معاونت توسعه با صنوف سینمایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین نشست معاونت توسعه و فناوری سینمایی با هیات مدیره کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما با طرح پیشنهاداتی از سوی اعضا همراه بود. اجرای فیلمنامه های استاندارد در جریان تولید، به رسمیت شناخته شدن حق مولف در زمینه سرویس های ویدیوی درخواستیVOD ، عضویت یک فیلمنامه نویس در شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی، حمایت از تشکیل کمپانی های فیلمسازی به جای تهیه کنندگی سنتی و غیرحرفه ای، حمایت سازمان برای شکل گیری صنف فیلمنامه نویسان در خانه سینما از مهمترین عناوین مورد بحث در این نشست بود.

در آغاز این نشست رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی ضمن تاکید بر مشارکت تمامی صنوف و کانون های سینمایی خانه سینما برای پیشبرد و ارتقای سینمای ایران، از آغاز سلسله جلسات شورای راهبری حقوق مالکیت فکری سینمای ایران به منزله کسب آمادگی های لازم خبر داد و تصریح کرد حق مولف نیز در این راستا مورد توجه جدی است. وی چاره جویی برای تثبیت موقعیت فیلمنامه نویسان مستقل و صیانت حرفه ای از آنها را در گروی عقد پیمان جمعی بین صنوف کارفرمایی و کارگزاری در خانه سینما دانست و اظهار امیدواری کرد این دستاورد بزرگ در آینده نزدیک محقق شود.

رضا مقصودی رئیس شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما با اشاره به اینکه خیلی ها اصرار دارند، ضعف عمده آثارسینمایی را متوجه فیلمنامه بدانند، اظهار کرد: به اعتقاد ما مشکل از جایی شروع می شود که فیلمنامه های استاندارد به درستی اجرا نمی شوند و کیفیت فیلمنامه فدای سهل انگاری ها و سطحی نگری ها در فرایند تولید می شود.

مقصودی ادامه داد: برخی از کارگردانان ما کسر شأن خود می دانند که اسم و امضایشان پای فیلمنامه نباشد و به همین خاطر فیلمنامه نویسان مستقل در سینمای ایران کم شمارند و اغلب کارگردانان ترجیح می دهند متکی به فیلمنامه های خودشان باشند.

وی در این نشست یادآور شد: در جشنواره فیلم فجر سال گذشته در بین آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره فقط ١١ فیلم بر اساس نوشته فیلمنامه نویسان مستقل و حرفه ای ساخته شده بود و در مابقی فیلم ها کارگردان و فیلمنامه نویس یک نفر بودند. این در حالیست که رویکرد حرفه ای و صنعتی حکم می کند که فیلمنامه نویسی و کارگردانی توسط دو نفر انجام شود. در واقعیت هم تهیه کنندگان ترجیح می دهند با کارگردانان فیلمنامه نویس همکاری کنند و دردسر بحث و گفتگو با فرد سومی را در رابطه خود با کارگردانان نداشته باشند.

مقصودی تعداد اعضای پیوسته و وابسته کانون فیلمنامه نویسان را ۲۰۰ نفر دانست و افزود: در حال حاضر مراحل اداری ثبت کانون به عنوان انجمن صنفی در وزارت کار در حال پیگیری است. وی در پایان خواستار به رسمیت شناخته شدن «حق مولف» در زمینه سرویس های ویدیوی درخواستی VOD شد.

در ادامه این نشست سعید عقیقی عضو هیات شورای مرکزی کانون، تناقض موجود در اهداف کمی مورد نظر دولت ها با رویکردهای نظارتی و ممیزی را مورد بحث قرار داد و گفت: به رغم تلاش ها دولت ها برای افزایش کمی تولیدات سینمایی و رونق اقتصادی سینما، ممیزی مانع از دستیابی به کیفیت مورد نظر است. وی اظهار داشت اغلب فیلمسازان مولف ما که اشتهار جهانی نیز دارند، از زمانی موفقیت هایشان آغاز شد که از ساختار صنعتی سینما فاصله گرفتند.

وی با تصریح این نکته که ارتقای کیفی از فرم و تکنیک شروع می شود به ذکر مثال هایی از شتابزدگی در پیش تولید فیلم های سینمایی و کم بهادادن به نگارش فیلمنامه در فرصت معقول پرداخت و گفت: به جز این که در بودجه بندی فیلم بهای لازم به فیلمنامه داده نمی شود، زمان منطقی و کافی به سناریست ها داده نمی شود.

امیر عربی فیلمنامه نویس جوان رویکرد «فیلمنامه ژانر» را مورد تاکید قرار داد و گفت: در اینصورت جایگاه فیلمنامه نویسان مستقل در سینما تقویت می شود و هر کسی نمی تواند مدعی نگارش «فیلمنامه ژانر» شود و از سوی دیگر «کمپانی محوری» در نظامات سینمایی شکل می گیرد.

وی شرایط تهیه کنندگی در سینما را مانع دستیابی به سینمای صنعتی دانست و برخی از تهیه کنندگان جز یک سیم کارت، هیچ امکان و فضایی را در اختیار ندارند و مراجع نظارتی هم مانع از ورود سرمایه گذاران به حوزه تهیه کنندگی می شوند.

همچنین در این جلسه حسن مهدوی فر بازرس و دبیر کانون با یادآوری جلسات مشابهی که تاکنون برای طرح مسائل و مشکلات صنفی کانون فیلمنامه نویسان برگزار شده است، خواستار تسریع در اجرایی شدن توافقات پیشین شد. وی پیشنهاد کرد همانطور که در شورای پروانه ساخت یک عضو تهیه کننده و یک عضو کارگردان حضور دارند، حضور یک عضو فیلمنامه نویس نیز در این شورا به رسمیت شناخته شود.

در پایان این نشست صمیمی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی روند تدوین و انتشار سیاست های سینمایی سالانه را تشریح نمود و گفت: به رغم جلب مشارکت هیات مدیره خانه سینما، همه صنوف می توانند نقطه نظرات خود را تا پایان آذر ماه ارائه دهند تا در نگارش سیاست های سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی از شورای مرکزی کانون درخواست کرد با توجه به ظرفیت های موجود در معاونت توسعه فناوری، مهمترین نیازهای آموزشی و پژوهشی صنف خود را مشخص کنند و در پاسخ به این انتقاد که چرا در متن سیاست های سینمایی به ضوابط ممیزی اشاره نشده است، اظهار کرد: ضوابط مورد اشاره در جای دیگری باید مورد تصریح قرار گیرد و ادبیات سیاست های سینمایی جنبه آمرانه نداشته و روشنگر راه و روشی است که صنف و دولت در همبستگی با یکدیگر باید بپیمایند.

این نشست در تاریخ دوشنبه ۱۷ آبان ماه با حضور رمضانعلی حیدری خلیلی، محمدحسین فرج، علیرضا صدرالدینی، ابراهیم غلامپور، سهیلا عسکری و حسن مهدوی فر، سعید عقیقی، امیر عربی و رضا مقصودی در محل معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی برگزار شد.