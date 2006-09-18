دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم اظهارات موهن پاپ را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين بيانيه آمده است: جناب پاپ گويا دادگاههاي تفتيش عقايد قرون وسطي وشكنجه هاي طاقت فرسا و قتل و عام ميليون ها زن و مرد بيگناه را از ياد برده و فراموش كرده اند كه در جنگ جهاني اول و دوم حرث و نسل ميليون ها انسان به دست كشورهاي مدعي مسيحيت نابود شده واخيرا صرب هاي مسيحي در شبه جزيره بالكان مسلمانان را سلاخي كردند. تاريخ جناياتي كه جنگجويان صليبي كليسا در قرون وسطي عليه مسيحيان ارتدوكس يهوديان ومسلمانان مرتكب شده اند را ثبت نموده و آقاي پاپ با فرافكني نمي تواند كارنامه سياه مدعيان مسيحيت را ناديده انگارد و خدمات درخشان اسلام به انسانيت و معنويت را انكار نمايد.

اين بيانيه مي افزايد: اظهارات خصمانه پاپ نشان مي دهد كه با وجود ظاهر آرام و مدار طلب واتيكان در حقيقت كليسا و استكبار غرب، تيغه هاي يك قيچي هستند كه براي قطع ريشه حيات معنوي مسلمانان صلح طلب و بشريت مطلوم در فرصت مناسب به حركت در مي آيند.

در بيانيه دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ علميه‌ قم همچنين آمده است: اين سخنان نشانه روحيه كينه جو و نژاد پرست افراطيون كليسا و شخص پاپ كه از ابتداي دهه 80 ميليادي به رياست كميته تفتيش عقايد واتيكان منصوب شده ظاهرا" سعي در زنده كردن معيارها ورفتارهاي قرون وسطايي را دارد و اين نيز محصول وحشتي است كه از عالم گيري اسلام پيدا كرده اند! و نگران حاكميت وگسترش اسلام صلح طلب و مدافع بشريت در سراسر جهان بويژه جهان غرب هستند از اين رو بر همه مسلمانان و سران كشورهاي اسلامي لازم است كه در سال رسول اعظم (ص) از كيان اسلام و پيامبر رحمت دفاع كنند و با اخراج ميسيونرهاي مسيحي و سفيران واتيكان دركشورهاي اسلامي، پاپ را از گفته هاي خود پشيمان سازند و اسلام و قرآن و رسول الله (ص) دفاع كنند و تا معذرت خواهي پاپ كم اطلاع و خشونت طلب اجازه بازگشت به سفراي خشونت طلب وي ندهند. والسلام.