به گزارش خبرنگار مهر، برزو بردی نشین عصر سه شنبه در جلسه ستاد باز آفرینی شهر پایدار با بیان اینکه دبیر خانه ستاد باز آفرینی لرستان تا کنون دو جلسه ستاد باز آفرینی در استان طی سال ۹۴ برگزار کرده است، اظهار داشت: جلسه امروز سومین جلسه برگزاری ستاد باز آفرینی استان لرستان بوده که در سال جاری برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در شهر خرم آباد ۷۲ هکتار بافت تاریخی وجود دارد، عنوان کرد: در شهرستان بروجرد نیز ۲۷۱ هکتار بافت فرهنگی و تاریخی وجود دارد.

رئیس اداره عمران و بهسازی مسکن اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اینکه برای ۹ شهر مطالعات بهسازی بافت های فرسوده انجام شده است، تصریح کرد: بیشترین مساحت و جمعیت ساکن در بافت های فرسوده نیز مربوط به شهرستان نورآباد است.

بردی نشین با بیان اینکه در استان لرستان سه شهر خرم آباد، بروجرد و دورود به عنوان شهرهای هدف مشخص شده اند، گفت: در هر یک از این شهرها سه محله بر اساس بافت های مختلف انتخاب شده اند که به عنوان الگو و نمونه کارهای بازآفرینی بر روی آنها انجام شود.

وی بیان داشت: در محله بازار شهر خرم آباد سه پروژه از قبیل بهسازی پیاده راه «فردوسی»، بهسازی «میدان گپ» و تملک خیابان موازی خیابان «حافظ» پیشنهاد شده است.

رئیس اداره عمران و بهسازی مسکن اداره کل راه و شهرسازی لرستان به موضوع بافت ناکارآمد میانی اشاره کرد و گفت: محله انتخاب شده در رابطه با این موضوع محله «مطهری» شهر خرم آباد است که بحث طرح بهسازی نهر «سرچشمه» در آن وجود دارد.

بردی نشین با بیان اینکه نهر سرچشمه یکی از جاذبه های شهر خرم آباد است، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر این نهر وضعیت مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح های بازآفرینی شهری در سه شهر خرم آباد، بروجرد و ودورود هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، گفت: باید ۳۴ درصد آن توسط شرکت عمران و بهسازی ایران، ۳۳ درصد شهرداری و ۳۳ درصد نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین شود.