به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ امروز سه شنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که در یکی از این دیدارها، تیم صدرنشین گیتی پسند در ادامه روند پیروزی های خود موفق شد برابر آذرخش بندرعباس هم با نتیجه ۳ بر یک پیروز شود تا با ۲۷ امتیاز صدرنشین بلامنازع لیگ برتر باشد. گیتی پسند با این برد رکورد پیروزی های متوالی لیگ برتر فوتسال (۹ برد متوالی) را شکست.

دیدار یاسین پیشرو قم با تاسیسات دریایی که رویارویی محمدرضا حیدریان و وحید شمسایی سرمربیان دو تیم بود، با نتیجه یک بر صفر به سود تاسیسات خاتمه یافت. این سومین باخت متوالی یاسین در لیگ امسال است تا حیدریان در این تیم روزهای سختی را تجربه کند.

تیم دانشگاه آزاد با هدایت حسین شمس امروز برابر تیم مقاومت قرار گرفت و در این مسابقه هم شکست خورد تا سومین باخت متوالی خود را تجربه کند.

تیم قعرنشین طرح و توسعه قزوین هم امروز مقابل دبیری تبریز باخت تا با سه امتیاز از انتهای جدول تکان نخورد.

مس سونگون امروز در دیدار مقابل حفاری اهواز در دیداری پربرخورد با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری رسید تا با ۲۰ امتیاز نزدیک ترین تعقیب کننده گیتی پسند در صدر جدول باشد.

نتایج هفته نهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

آذرخش بندرعباس یک – گیتی پسند اصفهان ۳

یاسین پیشرو قم صفر – تاسیسات دریایی یک

مس سونگون ۵ - حفاری اهواز ۲

شهرداری ساوه ۴ – ارژن شیراز ۴

فرش آرا مشهد ۶ – شهروند ساری ۲

طرح و توسعه الوند ۲ – دبیری تبریز ۳

دانشگاه آزاد ۲ – مقاومت البرز ۳

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته نهم

۱- گیتی پسند اصفهان ۲۷ امتیاز

۲- مس سونگون ۲۰ امتیاز

۳- حفاری اهواز ۱۹ امتیاز

۴- دبیری تبریز ۱۸ امتیاز

۵- تاسیسات ۱۸ امتیاز

۱۲- دانشگاه آزاد ۴ امتیاز

۱۳- آذرخش بندرعباس ۴ امتیاز

​۱۴- طرح و توسعه ۳ امتیاز