متوسط نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تهران 1 به 15 است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني - رئيس دانشگاه تهران صبح امروز در مراسم شانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان اين مطلب افزود: در حالي كه نسبت استاد به دانشجو در برخي دانشگاه هاي كشور حتي به ميزاني معادل 1 به 200 نيز مي رسد، دانشگاه تهران با متوسط نسبت استاد به دانشجو در حد 1 به 15 داراي پتانسيل بالايي است.

وي با اشاره به پائين بودن سهم علوم انساني در همايش هاي برگزار شده در دانشگاه تهران، گفت: نيمي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در حوزه علوم انساني هستند اما علوم انساني آن طور كه بايد از امكانات آموزشي و پژوهشي برخوردار نشده است.