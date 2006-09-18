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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۳۸

رئيس دانشگاه تهران:

متوسط نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تهران 1 به 15 است

متوسط نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تهران 1 به 15 است

نسبت عضو هيات علمي به دانشجو در سطح بين المللي برابر 1 به 16 است كه در برخي از واحدهاي دانشگاه تهران اين نسبت برابر 1 به 5 رسيده است اما در معدود رشته هايي نيز نسبت استاد به دانشجو 1 به 25 است.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني - رئيس دانشگاه تهران صبح امروز در مراسم شانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان اين مطلب افزود: در حالي كه نسبت استاد به دانشجو در برخي دانشگاه هاي كشور حتي به ميزاني معادل 1 به 200 نيز مي رسد، دانشگاه تهران با متوسط نسبت استاد به دانشجو در حد 1 به 15 داراي پتانسيل بالايي است.

وي با اشاره به پائين بودن سهم علوم انساني در همايش هاي برگزار شده در دانشگاه تهران، گفت: نيمي از اعضاي هيات علمي  دانشگاه تهران در حوزه علوم انساني هستند اما علوم انساني آن طور كه بايد از امكانات آموزشي و پژوهشي برخوردار نشده است.

کد مطلب 381918

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