به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی عصر سهشنبه در جلسه شورای مسکن استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به بررسی تمامی شهرکهای مهر استان ضروری است ۸۹ مدرسه در شهرکها احداث شود.
وی افزود: احداث این تعداد مدرسه نیازمند اعتبار قابل توجه است که با توجه به محدودیتهای مالی اداره کل نوسازی به تنهایی قادر به تأمین آن نخواهد بود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بیشترین نیاز به مدرسهسازی را در شهرستان اردبیل دانست و افزود: اولویتهای احداث مدرسه در سایر شهرستانها نیز احصا شده است.
لطفی تأکید کرد: تاکنون احداث هفت مدرسه آغاز شده و دو مدرسه نیز اخیراً با کمکهای خیرین در شهرکهای مهر مخابرات و پنج آذر عملیات عمرانی خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه اخیراً سه میلیارد و ۷۰ میلیون ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است، تأکید کرد: لازم است برای احداث مدارس ردیفهای اعتباری مناسب اختصاص یابد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین به ضرورت مشارکت خیرین در احداث مدرسه تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز مبرم دانش آموزان ساکن در شهرکهای مهر انتظار میرود خیرین در احداث مدرسه شهرکهای مهر مشارکت کنند.
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