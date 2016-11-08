  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷

مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل خبر داد؛

ساخت ۹ مدرسه در شهرک‌های مسکن مهر اردبیل/اعتبارات کافی نیست

ساخت ۹ مدرسه در شهرک‌های مسکن مهر اردبیل/اعتبارات کافی نیست

اردبیل – مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل گفت: ساخت ۹ مدرسه در شهرک‌های مسکن مهر سطح این استان امسال در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای مسکن استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به بررسی تمامی شهرک‌های مهر استان ضروری است ۸۹ مدرسه در شهرک‌ها احداث شود.

وی افزود: احداث این تعداد مدرسه نیازمند اعتبار قابل توجه است که با توجه به محدودیت‌های مالی اداره کل نوسازی به تنهایی قادر به تأمین آن نخواهد بود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان بیشترین نیاز به مدرسه‌سازی را در شهرستان اردبیل دانست و افزود: اولویت‌های احداث مدرسه در سایر شهرستان‌ها نیز احصا شده است.

لطفی تأکید کرد: تاکنون احداث هفت مدرسه آغاز شده و دو مدرسه نیز اخیراً با کمک‌های خیرین در شهرک‌های مهر مخابرات و پنج آذر عملیات عمرانی خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه اخیراً سه میلیارد و ۷۰ میلیون ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است، تأکید کرد: لازم است برای احداث مدارس ردیف‌های اعتباری مناسب اختصاص یابد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین به ضرورت مشارکت خیرین در احداث مدرسه تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز مبرم دانش آموزان ساکن در شهرک‌های مهر انتظار می‌رود خیرین در احداث مدرسه شهرک‌های مهر مشارکت کنند.

کد مطلب 3819205
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها