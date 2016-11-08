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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

هفت میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی هرمزگان در سال جاری

هفت میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی هرمزگان در سال جاری

بندرعباس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در هفت ماهه نخست سال میزان صادرات غیرنفتی از گمرکات استان ۲۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی عصر سه شنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، به رشد صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال میزان صادرات غیرنفتی از گمرکات استان ۲۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد رشد ارزشی ثبت شده است.

قاسمی به ارتباطات تجاری هرمزگان با کشور عمان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲۷۴ میلیون دلار صادرات به این کشور داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵ درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود : با راه‌اندازی خط دریایی بین عمان و بندرعباس کمک شایانی به رونق تجاری بین این دو کشور شد .

قاسمی توسعه ارتباطات با هند و کشورهای حوزه آسیای میانه را نیز جزء مواردی و دستورکارهای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی دانست.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی استان را از موارد مهم این استان برشمرد و افزود: اعزام هیات تجاری متشکل از فعالین حوزه کشاورزی به روسیه به سرپرستی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از اتفاقات بسیار مهم در امر توسعه صادرات غیرنفتی استان است .

قاسمی در پایان اظهار داشت: مجوز اعزام هیات تجاری به کشور هندوستان صادر شد که بزودی هیاتی به این کشور از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اعزام خواهد شد.

کد مطلب 3819209

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