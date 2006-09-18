بهداشت مساجد يكي از مصاديق زيبايي است

حجت الاسلام موسوي اطهر رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد، در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت بهداشت و نظافت در شئون مختلف زندگي تأكيد كرد و اظهار داشت: هر انساني ذاتا و بر اساس فطرت خويش به دنبال زيبايي است و تميزي و نظافت نيز جزيي از اين زيبايي محسوب مي شوند پس نظافت در زندگي هر انساني نقش مهمي ايفا مي كند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد، بهداشت مساجد را در جذب نسل جوانان مؤثرعنوان كرد و گفت: در عين حال بحثي كه در بهداشت مسجد اهميت دارد، اين است كه جوانان امروز ما به زيبايي خود و مكاني كه در آن زندگي مي كنند اهميت مي دهند پس بنابراين بايد محيطي كه در آن عبادت مي كنند نيز از هر مكاني تميزتر باشد، از اين جهت نيز متوليان در امور مساجد بايد كارهاي مربوط به مسجد را طوري برنامه ريزي كنند كه مساجد ما آماده پذيرايي از اين قشر باشند چرا كه آنان آينده سازان جامعه محسوب مي شوند و چه خوب است كه آنان به مسجد رفت و آمد داشته باشند.

وي در ادامه افزود: ما براي ورود به ماه مبارك رمضان، ماه ضيافت خداوند نياز داريم كه خود را آماده كنيم تا به استقبال اين ماه برويم پس بايد برنامه هايي داشته باشيم از جمله آن نيز بهداشت و نظافت مساجد است. در اين ماه حضور مردم به مساجد پررنگ مي شود بنابراين بايد تمام سعي و تلاش خود را در اين رابطه انجام دهيم تا مساجد از نظافت بهره مند شوند اما اين وظيفه تنها به عهده خادمان مساجد نيست.

حجت الاسلام موسوي اطهر در پايان پاكيزگي مساجد را منحصر به زمان خاصي ندانست و گفت: بهداشت و در كل مسئله پاكيزگي در مساجد نبايد منحصر به فصل و زمان خاصي باشد وظيفه ما اين است كه هر جايي هستيم آنجا تميز باشد و مسجد نيز چون محل رفت و آمد مردم است بايد همواره به آن توجه شود و ما هر زمان كه وارد آن مي شويم بايد به نظافت آن توجه كنيم.

