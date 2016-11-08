افتتاح ۳ پروژه بزرگراهی در استان بوشهر/ افزایش ۴ برابری اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر سهشنبه در نشست با شهرداران استان بوشهر اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای توسعه راههای استان بوشهر صورت گرفته است و ۹ پروژه بزرگراهی را در دست اجرا داریم.
وی از افتتاح سه طرح بزرگراهی استان بوشهر تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: توسعه طرحهای برقرسانی به عنوان یکی دیگر از اولویتهای ما است که مشکلات بسیاری از نقاط استان از جمله جزیره خارگ با راهاندازی نیروگاههای تولید برق رفع شده است.
استاندار بوشهر با تقدیر از همکاریهای صورت گرفته در زمینه اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان، خاطرنشان کرد: شهرداریها و دهیاریها همکاری لازم را برای اجرای این طرح داشته باشند.
وی از افزایش چهار برابری اعتبار تملک دارایی شهرداریهای استان در سال جاری نسبت به سال ۹۱ خبر داد و اضافه کرد: اعتبار تملک دارایی شهرداریهای استان به ۸۴۰ میلیارد رسیده است.
سالاری خاطرنشان کرد: امسال ۲۷۳ میلیارد تومان اعتبار از محل ارزش افزوده و عوارض آلایندگی به شهرداریهای استان بوشهر اختصاص یافته است.
وی از توسعه گردشگری به عنوان یکی از رویکردهای مهم در استان بوشهر نام برد و ادامه داد: ۹ دهکده گردشگری در استان بوشهر شده است که برخی تکمیل شده و برخی نیز در دست اجرا است.
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات کمبود منابع آبی استان بوشهر، بیان کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته و ساخت تاسیسات آبشیرینکن در استان، ۱۱۰ هزار متر مکعب آب به ظرفیت آب استان اضافه خواهد شد.
