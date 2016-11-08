«سه خواهر» با «فاستوس» به تالار مولوی می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاستوس ۲۰۱۶» عنوان نمایشی است نوشته یوسف فخرایی که توسط فرشاد منظوفی نیا کارگردانی شده است. این نمایش از یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه ساعت ۱۸ اجراهای خود را آغاز می کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: پس از هزار سال سرگردانی در کائنات، فاستوس تصمیم می گیرد با کمک اساطیر یونان باستان و شخصیت های نمایش های کلاسیک، زمین سال ۲۰۱۶ را را تسخیر کند. به این منظور، تکنولوژی مدرن روز را به خدمت می گیرد ولی خود بازیچه ی این تکنولوژی می شود، عصیان می کند و...

عبدالرضا نصاری (فاستوس)، رضا عموزاد (واگنر)، شادی اسدپور (مده آ)، دانیار عباسی (مفیستو)، آناهیتا خسروی (مدوزا)، علیرضا سعیدی (پرسئوس)، امیر جوادی (مینوتور)، مجید اکبری (آژاکس)، حمید رضا فراهانی (مکبث) بازیگران «فاستوس ۲۰۱۶» هستند.

گروه موسیقی کلپس کلاید، با نوازندگی شقایق نجاتی (ویلونسل)، مهدی میرکیا، حسین طاهری و شایان روهینا (گیتار الکتریک)، بهنام کچیان (کلارینت – کیبورد) این نمایش را همراهی می کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: مسعود صفری، مدیر صحنه: امیر کوروش مهدی زاده، سرمایه گذار: نوشین کریمیان، طراح صحنه و نور: فرشاد منظوفی نیا، طراح لباس: مقدی شامیریان، طراح گریم: علی گودینی، طراح مولتی مدیا: فرزاد فره وشی، طراح پوستر و بروشور: نادر قربانی نیا، طراح عروسک: رهام بیگ لو، عکاس: مصطفی فرج زاده، روابط عمومی: صبا حیدرخانی، مشاور رسانه ای: احسان حاجی پور، پوشش تبلیغاتی: سایت نمایش خانه، هدایت پگاسوس: میلاد یارمحمدی - محمد رخشانفر، دستیاران طراح صحنه: مصطفی فرج زاده - حمید وحیدی نسب، دستیاران طراح لباس: عسل صابروحید - غزاله مهربان یکتا - روژین بهروزمند، دوخت لباس: زهرا بهرامی - حسین پناهی، اجرای گریم: سیاوش گودرزی - هادی فکری - زهره صمغ آبادی.

همچنین نمایش«سه خواهر»، بر اساس نمایشنامه آنتون چخوف نویسنده شهیر روسی و با کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی از روز جمعه ۲۱ آبان‌ماه در ساعت ۲۰:۳۰ اجراهای خود را در سالن اصلی تئاتر مولوی آغاز می کند.

تهیه کنندگی این نمایش بر عهده نورالدین حیدری ماهر و مهرداد بهاالدینی است و فاطمه احمدی، سعید اویسی، سیما تاجیک، سمیرا خلیلی، افسون دلخواه، آرن زرکریان، الناز سلیمانی، مونا شریفی، سامیا صفائی، سمیرا طلوعی و ساناز طاری بازیگران جوانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند.

سایر عوامل «سه خواهر» عبارتند از: دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمدرضا آل طاها، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح صحنه: مرتضی اسماعیل کاشی، طراح صدا: کاوه ستاری، طراح لباس: نسیم ملکی، طراح نور: علی کوزه گر، طراح پوستر و بروشور و عکاس :محمد صادق زرجویان، منشی صحنه: سارا خانکی، رویا افضلی، مجریان گریم: سارا اسکندری، فائزه سلطانی، پریا الهی، آیدا آسترکی، مدیر صحنه: یاسمن عدل، ساخت دکور: محمد پناهی، دستیار لباس: سمیرا احمدی، مشاور رسانه ای: سام بهشتی و تبلیغات مجازی: امیر قالیچی.

دانشجویان تمامی رشته های دانشگاهی می توانند همه روزه برای دیدن آثار نمایشی مرکز تئاتر مولوی با مراجعه به گیشه این مجموعه از بلیت های تخفیف دار دانشجویی بهره مند شوند.