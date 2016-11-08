انصارالله بخواهد می تواند به «اهداف نظامی ویژه سعودی ها»ضربه بزند

حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه صحت ادعای رژیم آل‌سعود در خصوص اینکه پرتاب موشک از سوی انصارالله یمن به شهر مکه تا چه حد به واقعیت نزدیک است، اظهار داشت: عربستان سعودی یک سال و نیم است که جنگ ظالمانه‌ای را به ملت یمن تحمیل کرده است اما این جنگ شکست خورده و تصور آنها که ظرف کمتر از یک ماه می‌توانند بر یمن غلبه پیدا کنند، به واقعیت نپیوست.

وی گفت: سعودی‌ها از طریق مذاکرات سیاسی باز هم این هدف را دنبال کرده‌اند که تسلیم شدن را به ملت یمن تحمیل کنند و طبیعی بود که اتفاقی که در جنگ نیفتاده بود، در گفتگوها هم رخ ندهد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تصریح کرد: بخشی از بن‌بستی که عربستان در آن گرفتار شده، بن‌بستی است که نه از روش نظامی علیرغم همه کشتارها و هزینه‌های گسترده‌ای که به ملت یمن تحمیل کرده است و متأسفانه در برابر چشمان بسته آنچه که جامعه جهانی خطاب می‌کنند، درست یا غلط یک ملتی در معرض نسل‌کشی و کشتار خاموش قرار گرفته‌اند و سیاست‌های مشابه این را آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام علیه ویتنامی‌ها اعمال کرده‌اند.

جابری انصاری ادامه داد: یک سال و نیم است که یمن در محاصره کامل اقتصادی، بمباران‌های مستمر، هدف قرار دادن مزارع کشاورزی، اهداف نظامی، غیرنظامی، اقتصادی و زیربناهای مختصری که وجود داشته است، قرار دارد، سعودی ها همه اینها را انجام داده‌اند اما باز به بن‌بست رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آنها تلاش کردند در صحنه گفتگوها هم نظر خودشان را تحمیل کنند که در گفتگوهای سیاسی هم به بن‌بست رسیدند و طبیعی بود که مذاکره‌کنندگان یمنی شرایط سعودی‌ها را نپذیرند و تسلیم نشوند.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه تصریح کرد: در حال حاضر در برابر اتفاقی که در خصوص پرتاب موشک رخ داده، تحول استراتژیکی در صحنه یمن بوجود آمد و آن اینکه این یمن نیست که فقط صدمه می‌بیند، بلکه در صورت لزوم توان دفاع از خودش را دارد و اگر بخواهد می‌تواند اهداف نظامی و ویژه‌ای را در خاک عربستان مورد اصابت قرار دهد.

جابری انصاری ادامه داد: یمنی‌ها تاکنون هدف‌گیری‌های خودشان را کنترل کرده‌اند و هیچ وقت تلاش نکرده‌اند که عرصه جنگ را گسترده کنند و آن را به یک بحران بزرگتری تبدیل کنند، اما قرار نیست که این معادله همواره به این شکل باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه مطابق گزارش‌های بین‌المللی هم پرتاب آن موشک از سوی انصارالله به فرودگاه نظامی و برخی اهداف نظامی در جده بوده است، افزود: اگر به عنوان یک ناظر به صحنه یمن نگاه کنیم، پرتاب آن موشک، پیامی به دولت سعودی از طرف انصارالله یمن بود و آن اینکه این معادله همیشه نمی‌تواند باقی بماند که یک طرف همیشه ضربه بزند و هیچ حد و حدودی، نه مقررات و محدودیت‌های بین‌المللی، نه عرف های جهانی و نه اخلاق و دین؛ هیچ‌کدام جلودار اقدامات بی‌رویه عربستان سعودی نباشد.

دیپلمات ارشد کشورمان اظهار کرد: اگر بنا به تداوم چنین وضعیتی باشد، طرف یمنی از امکانات استراتژیکی برخوردار است که می‌تواند برای تغییر معادله، از آنها استفاده کند.

وی ادامه داد: طرف مقابل که عربستان سعودی باشد سعی کرد با راه انداختن یک جنگ روانی به تحریف واقعیت‌ها پرداخته و دروغ‌پردازی کند و با استفاده از شگردهای رسانه‌ای و تبلیغاتی به بیان مطالب دروغینی بپردازد و نهایتاً سعی بر القای آنها به افکار عمومی داشته باشد.

یمنی ها به حرمت اماکن مقدس و حرمین شریفین حریص تر از سعودی ها هستند

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه افزود: آنها در رسانه‌هایشان می‌گویند هدف یمنی‌ها ضربه زدن به اراضی مقدس و یا هدف قرار دادن مکه یا حرمین شریفین بوده اما بر کسی پوشیده نیست که یمنی‌ها بیش از حکام عربستان سعودی نسبت به اماکن مقدس و تقدس حرمین شریفین حریص هستند و به هیچ وجه آن اماکن در شعاع عملیاتی انصارالله نخواهد بود.

جابری انصاری خاطرنشان کرد: اگر بنا به ادامه جنگ باشد، یمنی‌ها اعلام کرده‌اند که برای همیشه ساکت نخواهند بود و آنها هم از ابزار و امکانات راهبردی که دارند، برای ضربه زدن به عربستان سعودی بهره خواهند برد.

وی گفت: امیدوار هستیم عربستان سعودی به سیاست شکست خورده و سیاست عقیمی که دنبال می‌کند، ادامه ندهد و آنها باید بدانند اگر جنگ‌های تحمیلی دیگری که در منطقه و در جهان، در دهه‌های گذشته و یا دوران معاصر و قبل از آن اتفاق افتاده به پیروزی مهاجمان منجر شده، جنگ در یمن هم به پیروزی عربستان سعودی منجر می‌شود. چنین امکانی وجود ندارد، ملت یمن ایستاده است و تا پایان مقاومت خواهد کرد و در مقابل تهاجم عربستان خواهد ایستاد.

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: امیدواریم با فشار جامعه بین‌المللی، کشورها و مؤسسات بین‌المللی که توقع از آنها این است که با استانداردهای چندگانه با بحران‌ها در منطقه و فجایع انسانی که رخ می‌دهد، برخورد نکنند، به مسائل انسانی توجه ویژه داشته باشند و تلاش کنند به همه بحران‌ها خاتمه دهند و امیدواریم با فشارهای بین‌المللی به عربستان سعودی، آن رژیم سیاست‌های تهاجمی و تنش‌آفرین خودش را در منطقه و به طور خاص در یمن خاتمه دهد.