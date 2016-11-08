طرح های تولید فولاد کشور تکمیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاحیه کارخانه فولاد سفید دشت اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید ۶۸۰ میلیون دلار پروژه افتتاح شده است و در سال آینده نیز دو میلیارد دلار پروژه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: برای ادامه پروژه فولاد سفید دشت باید از پساب شهر بروجن و سفید دشت به میزان ۱۰۰ لیتر آب استفاده شود که به زودی این طرح اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو اعتبار از سوی بانک صنعت معدن و تجارت به هفت طرح فولاد کشور داده شده است.

وی گفت: در راستای تکمیل طرح های تولید فولاد کشور، فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه فروخته شده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سه طرح تولید فولاد در شادگان، نی ریز و میانه تا پایان سال جاری افتتاح می‌شوند.