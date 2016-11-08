مستند «پسرک چشم آبی» درباره آثار جواد مجابی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و چهارمین هفته کتاب ایران، افشین داورپناه معاون فرهنگی موسسه خانه کتاب با تشریح جزئیات برنامه‌های روز «کتاب و سینما» به عنوان یکی از برنامه های بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، گفت: امسال دومین سالی است که با همکاری خانه کتاب و انجمن سینمای جوان در «جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران» بخشی هم به کتاب، اختصاص می‌یابد. با همین هدف روزی به عنوان روز کتاب و سینما نامگذاری شده است.

وی هدف از این نامگذاری را تشویق نویسندگان و کارگردانان فعال در حوزه سینما برای اقتباس موضوعات فیلم ها از کتاب های موفق و گنجینه های ادبی داخلی و خارجی موجود عنوان کرد و توضیح داد: معمولا در فضای هنری کشور، در تئاتر و سینما با مشکل متن نمایشی و فیلم‌نامه مواجه هستیم.

به گفته معاون فرهنگی موسسه خانه کتاب، بخش عمده این مسئله ناشی از ضعف در توانایی خلق آثار جدید یا اقتباس است و دلیل این ضعف هم اساساً عدم تلاش برای پرورش خلاقیت افراد در آموزشگاه های عمومی و یا کارگاه های نویسندگی است؛ افراد باید بیاموزند که چگونه از داشته های ادبی و فرهنگی خود و سایر نقاط جهان برای خلق یک اثر سینمایی استفاده کنند.

داور پناه هدف دیگر این جشنواره را ترویج فضای کتاب و نشر در آثار سینمایی دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و حوزه کتاب و سینما می توان پرداخت ساخت مستند از زندگینامه نویسندگان و فعالان حوزه نشر است. این مستندها زمینه ای برای مستندسازی از تجربیات این افراد و یا اطلاعات آنان از تاریخ کتاب و نشر فراهم می کند.

به گفته وی هدف بعدی جلب توجه مخاطبان سینما به سمت کتاب است و این هدف از همین دو طریق، اقتباس از آثار ادبی در سینما و بازنمایی وضعیت نشر و کتاب در فیلم ها، انجام می گیرد.

داور پناه در ادامه بخش های مجزای کتاب و سینما را تبیین کرد و ادامه داد: در بخش فیلم های کوتاه با موضوعیت کتاب، به ۴ اثر برگزیده از میان فیلم های ارسالی مبلغ ۴۰ میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در بخش «نمایشگاه کتاب و سینما» نزدیک ۲۵۰۰ عنوان کتاب با موضوعاتی درباره هنر، ادبیات و سینما با تخفیف ویژه به بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه می شود.

داورپناه گفت: بخش دیگر برگزاری نشست تخصصی در مود اقتباس ادبی است. با توجه به ضعف کشور در این حوزه، با دعوت از گروهی از کارشناسان و فیلم سازانی که در حوزه کار کرده اند، وضعیت اقتباس ادبی در ایران بررسی می شود.

داور پناه همچنین از رونمایی از بسته فرهنگی «پسرک چشم آبی» خبر داد و گفت: در این زمینه تلاش کردیم یکی از آثار ادبی تولید شده در ایران را، با توجه به اینکه اقتباس های متعددی از روی این اثر انجام شده است، به شکل یک بسته فرهنگی تهیه بکنیم. با این هدف یک داستان کوتاه به نام پسرک چشم آبی نوشته جواد مجابی انتخاب شد. این داستان کوتاه قبل از انقلاب و در سال ۱۳۵۱، توسط کانون پرورش فکری منتشر و اجرای صوتی آن نیز در همان زمان با کیفیت بالا و با صداپیشگی بسیاری از هنرمندان شناخته شده، تهیه شد. سال گذشته نیز فیلم کوتاهی با اقتباس از این داستان ساخته شد.

وی افزود: در حال حاضر کتاب «پسرک چشم آبی» بعد از ۴۰ سال به همان شکلی که قبلا منتشر شده بود، تجدید چاپ شد و به همراه فیلم داستانی «پسرک چشم آبی» و همچنین مستندی در مورد آثار و کتابهای جواد مجابی به شکل بسته فرهنگی تهیه شد.

معاون فرهنگی خانه کتاب همچنین گفت: امیدوارم این بسته فرهنگی نمونه ای باشد برای تولید محصولات مولتی مدیا که هم به صورت کتاب و هم به صورت موسیقی، فایل صوتی و فایل تصویری که راجع به همان کتاب تولید شده است و مخاطبان می توانند انواع برداشت های مختلف از یک اثر ادبی را درک کنند و با نویسنده و تولید کننده اثر نیز آشنا شوند.

داور بخش کتاب و سینمای «جشنواره فیلم کوتاه تهران» ضمن اعلام اکران تمام فیلمهایی که برای بخش کتاب و رسانه ارسال شده است گفت: حدود ۶۰ فیلم ارسالی با موضوع کتاب و رسانه مورد بررسی قرار گرفت و ۲۱ فیلم به بخش به مرحله دوم داوری راه یافت و در مرحله نهایی نیز ۴ اثر به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد. این فیلم ها فقط در جشنواره اکران می شود. تعدادی از این فیلم ها احتمالا در آینده، با دریافت مجوز به عنوان مجموعه فیلم های کوتاه، وارد شبکه خانگی شود.