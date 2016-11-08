عکس خبری باید قضاوت دیگران را برانگیزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرنود نماینده و عکاس موسسه عکس سپیا فرانسه عصر امروز سه شنبه ۱۸ آبان در نشستی تخصصی با عنوان «عکاسی خبری و چالش های آن در جهان معاصر» در مصلای تهران، محل برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، در سخنانی با بیان اینکه ‌اصولاً هیچ عکس بدی وجود ندارد، به تاریخچه عکاسی در ایران پرداخت.

فرنود گفت: از سال ۱۳۵۵ عکاسی ما در عرصه اجتماعی و مطبوعات به صورت جدی ظاهر می شود و با جرقه انقلاب عکاسان زیادی از خارج از کشور به ایران می آیند و عکاسانی در داخل نیز رویداد انقلاب را به خارج از کشور انعکاس می دهند.

این عکاس با اشاره به فعالیت خود از سال ۱۳۵۳ با یک آژانس بین المللی گفت: با طی مراحل مختلف در این عرصه و تحولات بسیاری که در آن به وجود آمده چالش های بسیاری در جهان پیش روی عکاسی خبری قرار گرفت. اتفاقی در اینجا می افتد، شما با تلفن همراه خود از آن عکسی را می گیرید و به هر رسانه ای که بخواهید، می فرستید. ضربه ای که بر پیکره آژانس ها خورد، سنگین بود و برخی مثل آژانس «کداک» را به ورشکستگی کشاند.

عکاس آژانس سپیا گفت: با به وجود آمدن دنیای دیجیتال لابراتورها تعطیل شد و نیروی کار بسیاری از مرحله تولید بیرون رفت، دنیای رسانه و دوربین های دیجیتال پیشرفته شدند، نیروی انسانی از این بخش خارج شد اما ضوابط و چارچوب های عکاسی خبری عوض نشد. همه اینها به این خاطر است که زبان عکس، یک زبان بین المللی و قابل فهم است و نیازی به ترجمه ندارد چرا که یک عکس می تواند در شکل گرفتن فکر مردم در موارد مختلف اثر بگذارد.

فرنود ادامه داد: عکاسان زیادی آثار خود را در جهان به نمایش گذاشتند. یک عکاس خبری باید بداند برای چه رسانه ای عکس تهیه می کند.تنها چیزی که باقی می ماند این است که عکس خاطره است. عکس نقش واسط بین سوژه و تعهد و انسانیت است.

وی افزود: عکاسی خبری، هنری برای قصه گویی عکاسانه است؛ می شود به شکل عکاسانه ای یک عکس زیبا تهیه کرد و این قدرت تحلیل عکاس است که باید در عکس ها نشان داده شود تا زندگی را مستند و از محدودیت های زمانی عبور کند. در این عرصه روایت عکس مقدم بر قضاوت است و عکس باید دیگران را به قضاوت بکشاند نه اینکه عکاس قضاوت خود را به مخاطبان القا کند. عکاس باید به داوران کمک کند تا داستان را کشف کنند.

این عکاس بین المللی، گفت: تک فریم اوج گزارش تصویری است؛ شما باید کمترین تعداد عکس را با بٌرنده ترین شکل منتقل کنید و در رقابت آژانس ها این نکته کلیدی کار عکاسی خبری است که عکس خود را در سریعترین زمان ممکن انتقال دهد.

وی همچنین با اشاره به نبود تشکل های صنفی قوی در عرصه عکاسی مطبوعات، گفت: ما تشکیلات حرفه ای نداریم، آدم های حرفه ای داریم. آدم های حرفه ای شرط نیست بلکه تشکیلات حرفه ای شرط است. این است که ما را در دنیای امروز پیروز می کند. آدم های حرفه ای ممکن است امروز باشند و فردا نباشند. عکس سندیت دارد و به همین دلیل می گویند عکس مادر سینماست و از بین عکاسان کمتر دیده ام کسی وارد عرصه سینما شود اما کار عکاسی که ما می کنیم خیلی با عکاسی که برای روی صفحه مجلات تهیه می شود، فرق دارد.

عکاس آژانس سپیا افزود: ساختار ذهنی عکاس است که نظر و نگاه خود را بر چشمان دیگران می ریزد. عکس خبری چشم یک اجتماع است. کشف کرده و فاش می سازد و در چند دقیقه در چشمان جهانی تزریق می کند اما در نهایت شناخت به وجود می آید همراه با صداقت و انسانیت. عکاس واقعی انسان ها را شاد، گریان و عصبانی می کند و گاه نیز آرامش می بخشد. اینگونه است که عکاس هویت پیدا می کند و مطبوعات معتبر جهان به عکس هایش امتیاز می دهند.