۳ جلد کتاب تخصصی صنعت نفت در اهواز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از این کتاب ها عصر امروز سه شنبه در سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی خوزستان در اهواز برگزار شد.

این کتاب ها که با تلاش کمیته انتشارات روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منتشر شده اند شامل «روانکاری صنعتی و کاربرد آن»، «متالوژی و کنترل خوردگی در بهره برداری نفت و گاز» و «کاربرد سیستم های هوشمند در تحلیل اقتصادی طرح های توسعه میادین نفتی» هستند.

کتاب روانکاری صنعتی تالیف «احسان الله شریفی» کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان است. این کتاب در شش فصل و به شمارگان یک هزار نسخه توسط انتشارات معتبر، منتشر شده است.

نویسنده در فصل اول این کتاب به اصول روانکاری پرداخته و در فصل دوم نیز گریس های صنعتی را معرفی کرده است. فصل های سوم تا ششم نیز به روانکاری چرخدنده ها و انواع افزودنی های دنده، یاتاقان های ژورناتل و روانکاری آنها، یاتاقان های غلتشی و روانکاری آنها و آنالیز روغن اختصاص یافته است.

کتاب «کاربرد سیستم های هوشمند در تحلیل اقتصادی طرح های توسعه میادین» تالیف «مارکو پاچکو» و ترجمه «سید مهدی محمدی و بیژن نوع پرست» از کارمندان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان است.

این کتاب در هفت فصل و به شمارگان یک هزار نسخه توسط نشر ترآوا منتشر شده است. فصل اول کتاب شامل تحلیل اقتصادی پروژه های توسعه میادین نفتی تحت شرایط عدم اطمینان است. فصل های دوم تا هفتم نیز به ترتیب به نظریه اختیارهای واقعی، روانکاری چرخدنده ها و انواع افزودنی های دنده، سیستم بهینه سازی هوشمند برای انتخاب آلترناتیوهایی برای اکتشاف میدان نفتی به وسیله محاسبات تکاملی، محاسبه ارزش اختیار واقعی با شبیه سازی موقت کارلو و تقریب آن با اعداد فازی و الگوریتم ژنتیک، تحلیل آلترناتیوهای توسعه میدان نفتی تحت شرایط عدم اطمینان وپردازش با عملکرد ای اند پی، پرداخته است.

کتاب «متالوژی و کنترل خوردگی در بهره برداری نفت و گاز» تالیف «رابرت هایدرزباخ» و ترجمه «ایمان یوسفی» از کارمندان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان است.

این کتاب در هشت فصل و به شمارگان یک هزار نسخه توسط نشر ترآوا منتشر شده است. فصل اول این کتاب، مقدمه ای بر متالوژی میدان های نفتی است و فصل های دوم تا هشتم به ترتیب شیمی خوردگی، محیط های خورنده، مواد، انواع خوردگی، کنترل خوردگی، حفاظت کاتدی، بازرسی، مانیتورینگ و آزمون و تجهیزات میادین نفتی را شامل می شود.