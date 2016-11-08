ظرفیت های شهرستان دهلران در بخش های مختلف قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری شامگاه سه شنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندار دهلران اظهار داشت: امروز خدمات دولت تدبیر و امید برای همه مردم قابل لمس است چرا که این دولت توانست در مدت زمان کوتاهی تورم از ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد برساند که این خود نشان از توانمندی مسئولین دولت در مهار تورم است.

وی اظهار داشت: دولت توجه و نگاه ویژه ای به شهرستان دهلران دارد و هم اکنون پروژه های مهمی مثل ان چی ال ۳۱۰۰، پتروشیمی دهلران، سامانه گرمسیری، اجرای طرح ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری که ۵۰ هزار هکتار آن در شهرستان دهلران بوده، در حال اجرایی شدن است.

کلانتری بیان داشت: با سرانجام رساندن این طرح تحول عظیمی در شهرستان دهلران در بحث اشتغال به وجود خواهد آمد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: کارنامه فرماندار دهلران قابل دفاع است چرا که به خوبی سیاست های دولت تدبیر در شهرستان دهلران اجرا کرد.

وی افزود: این شهرستان در دوران دفاع مقدس شهدا و جانبازان بسیاری را تقدیم انقلاب کرده است و مردم این منطقه شایستگی دارند از بهترین خدمات بهره مند شوند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: دولت تدبیر و امید نیز در همین راستا تلاش کرده است با سرمایه گذاری گسترده در دهلران غبار محرومیت رهایی بخشیده و آن را بیش از پیش در مسیر توسعه قرار دهد.

امید علی سبزی فرماندار سابق دهلران نیز در این مراسم گفت: مسئولیت یک امانت الهی است و در مدت خدمت به عنوان خادم مردم تمام تلاش سیاست های دولت تدبیر و امید را برای رفاه حال مردم پیشبرد اهداف دولت به صورت جدی در دستور کار داشته باشم.

در پایان این آیین مراسم حسینعلی موسوی به عنوان سرپرست فرمانداری دهلران معرفی واز خدمات امید علی سبزی تقدیر شد.