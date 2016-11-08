آثار و خدمات توران میرهادی پر معنا، ژرف و اثرگذار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی پیامی درگذشت مرحومه توران میرهادی را تسلیت گفت. متن پیام سید رضا صالحی امیری به شرح زیر است:

درگذشت شخصیت ماندگار عرصه فرهنگ و پیشکسوت حوزه ادبیات کودک و آموزش و پرورش ایران، بانوی سختکوش، مرحومه توران میرهادی موجب تألم و تأسف عمیق گردید. آن فقیده سعیده، در طول عمر پربار خویش، بیش از شش دهه در راه خدمت به فرهنگ این مرز و بوم، به‌ویژه در عرصه‌های تعلیم و تربیت و ادبیات کودک و تألیف آثار مکتوب از عمق جان کوشید و از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. آثار و خدمات زنده‌یاد میرهادی آنچنان پرمعنا و ژرف و اثرگذار بود که هر یک به سرمایه‌ای بی‌بدیل و مانا و تجربه‌ای ارزشمند و آموزنده تبدیل شد. تأسیس «مدرسه فرهاد» با روش تربیتی نوین، بنیانگذاری شورای کتاب کودک و فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان که همگی با همراهی و مشارکت جمع ارزشمندی از فرهیختگان معاصر تحقق یافت ازجمله نقاط برجسته کارنامه درخشان آن مرحومه است. باور عمیق زنده‌یاد میرهادی به نقش آموزش و تربیت از عنفوان کودکی در نهادینه شدن فضایل و ارزش‌های انسانی به عنوان یک باور درونی و همچنین اعتقاد به خرد جمعی و کار گروهی، رمز موفقیت و ماندگاری خدمات آن بانوی ارجمند است. اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان این سرمایه کم‌نظیر فرهنگی به اصحاب دانش و فرهنگ و عموم هموطنان، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم ایشان صبر و شکیبایی مسألت دارم.