شکست خانگی تیم یاسین پیشروی قم برابر تأسیسات دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور سه‌شنبه شب برگزار شد و در یکی از مسابقات برگزار شده در قم، تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در خانه برابر تیم تاسیسات دریایی تهران نتیجه را واگذار کرد.



در این مسابقه که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد تیم یاسین پیشروی قم در یک بازی نزدیک و پرتنش با نتیجه یک بر صفر برابر تاسیسات دریایی تهران بازنده شد تا برای سومین هفته متوالی بازنده زمین مسابقه را ترک کند.



تنها گل این بازی در نیمه دوم توسط علیرضا وفایی بازیکن قمی فصل گذشته تیم یاسین پیشرو به ثمر رسید و یاسین پیشرو این بار توسط بازیکنی که بارها توسط آن به موفقیت رسیده بود بازنده شد.



در دقایق پایانی این مسابقه، درگیری بین بازیکنان و نیمکت دو تیم تنش‌هایی در مسابقه ایجاد کرد و این تنش‌ها پس از پایان مسابقه نیز دقایقی ادامه داشت.



هواداران تیم فوتسال یاسین پیشرو بر خلاف مسابقات گذشته در بازی با تأسیسات دریایی استقبال خوبی از بازی داشتند و از یاسین پیشرو حمایت کردند اما یاسین در گلزنی ناکام بود و آخرین موقعیت گل این تیم نیز در ثانیه‌های پایانی از روی نقطه پنالتی دوم از دست رفت.



در حاشیه این بازی، علیرضا وفایی و ابوالقاسم عروجی بازیکنان قمی تیم تأسیسات دریایی به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفتند ضمن این که علی رحمانی مدیر عامل یاسین پیشرو به همراه محمد حسن انصاری فرد این بازی را از نزدیک تماشا کردند.