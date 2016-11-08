مردم چهارمحال و بختیاری از کمبود آب رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان عصر سه شنبه در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مردم استان از دولتمردان انتظار دارند به خواسته و نظرات آنها توجه ویژه شود و نیز تاکنون در مقابل مشکلات سکوت و بردباری را پیشه کرده اند.

وی عنوان کرد: ۲۳۷ میلیون متر مکعب حق آبه استان است، در صورتی که طرح های این استان ۲۱۹ میلیون متر مکعب آب استفاده می‌کنند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۸۰ درصد از دشت های استان چهارمحال و بختیاری ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه۷۰ درصد منابع مورد استفاده در این استان از منابع آب زیرزمینی است، عنوان کرد:۵۰ درصد از مردم استان از آب شرب بی بهره هستند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید هر چه سریعتر کنتور هوشمند آب در حاشیه زاینده رود نصب تا میزان برداشت اب مشخص شود.