وسایل بازی و ورزشی کلیه پارک های شادگان بازسازی می شوند

حسن مزبانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وسایل بازی و ورزشی موجود درسطح پارک های این شهر به صورت روزانه بازدید و در صورت وجود نقص، تعمیر و بازسازی می شوند.

وی افزود: روزانه این وسایل توسط واحد تاسیسات این شهرداری از هر مجموعه بازبینی و در صورت نیاز و نقص فنی، تعمیر و بازسازی آن انجام می شود.

شهردار شادگان ادامه داد: برنامه های خوبی برای تجهیز و رفع کمبودهای پارک ها در دست اجرا داریم و در آینده نزدیک با نصب وسایل بازی جدید در پارکها به این خواسته شهروندان جامعه عمل پوشیده خواهد شد.

وی اضافه کرد: هر چند ورود وسایل بازی جدید به پارک ها موجب آسودگی و آرامش خاطر خانواده ‌ها در هنگام بازی کودکان شده است ولی نظارت و مراقبت والدین در هنگام بازی کودکان ضروری و لازم است و بدیهی است این شهرداری حداکثر تلاش خود را برای بروز رسانی و استانداردسازی مابقی وسایل به عمل خواهد آورد.



