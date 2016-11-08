چهارمین کاروان نذورات مردمی از البرز به نجف اشرف ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان شکری ارزش تجهیزات و مواد غذایی ارسال شده به نجف اشرف را دو میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این تجهیزات شامل امکانات برپایی موکب از جمله، اسپیس، لوله، داربست، برزنت، تانکر آب، سرویس بهداشتی، حمام سیار، موکت، پتو، دستگاه های تمام اتوماتیک کباب پز و پنج دستگاه نانوایی است.

شکری در ادامه اضافه کرد: مواد غذایی از جمله، برنج، آرد، گوشت، حبوبات، میوه و آب معدنی در قالب چهار کاروان با ۵۸ تریلر و کامیون به نجف اشرف ارسال شد.

به گفته رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز موکب استان البرز برای پذیرایی و اسکان روزانه ۲۵ هزار نفر آماده خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در نجف اشرف و پنج هزار نفر در کربلا است.

شکری تصریح کرد: موکب استان البرز از ۱۰ روز مانده به اربعین تا پنج روز بعد از اربعین به زائران خدمات ارائه می کند.

وی به آدرس موکب استان البرز در نجف اشرف اشاره کرد و گفت: موکب البرز در پنج فاز کنار هم در نجف اشرف جنب پله برقی ورودی به حرم حضرت علی (ع) خیابان شارع الحولی و در کربلا ستون ۱۴۱۸ موکب امام حسن مجتبی (ع) دایر است.