مسابقه یاسین پیشرو و تأسیسات دریایی از کنترل داوران خارج شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدریان سه‌شنبه شب پس از شکست تیمش برابر تأسیسات دریایی تهران در لیگ برتر فوتسال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم تأسیسات تیم بزرگی است و از مهره‌های خیلی خوبی بهره مند است البته بازیکنان یاسین پیشرو بازی خوبی انجام دادند.



وی افزود: از موقعیت‌هایی که به دست آوردیم نتوانستیم نهایت استفاده را ببریم ولی در مجموع فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی بود و متاسفانه بازی را واگذار کردیم ولی من اصلاً در مورد داوری تا به حال صحبت نکردم و نمی‌گویم به نفع ما یا به ضرر ما بود.



سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: در دقایق آخر مسابقه، بازی به طور کامل از دست تیم داوری خارج شده بود اما در مجموع از بچه‌ها راضی هستم. آن‌ها خیلی زحمت کشیدند و این برد را به تاسیسات تبریک می گویم.

حیدریان در مورد غیبتش در بازی با دبیری در تبریز بیان داشت: برای بازی قبل من قرار بود که صبح روز مسابقه به تبریز بروم اما پروازی نبود و قرار بر این شد که ظهر برویم و ظهر هم پرواز کنسل شد و متأسفانه به بازی نرسیدم.



وی عنوان کرد: علت این که شب مسابقه همراه با تیم نبودم این بود که روز قبل از مسابقه، کاری خیلی ضروری داشتم و نمی‌توانستم همراه با تیم باشم البته ۳ مربی کنار تیم هستند و من تلفنی کارها را به آن‌ها گفته بودم ولی متأسفانه بازی را در تبریز واگذار کردیم.



سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم تصریح کرد: این که ما ۳ بازی را به طور متوالی باخته‌ایم به طبیعت فوتسال بر می‌گردد و در بازی با مس سونگون در حالی ۲ گل به آن‌ها زدیم که تیم تاسیسات نتوانسته بود به مس نتوانسته بود گل بزند اما زمان از دست رفت و بازی را از دست دادیم.



حیدریان افزود: به هر حال باید به جلو نگاه کنیم و زمان زیادی وجود دارد و بازی‌های زیادی هم داریم و انشا الله بتوانیم در بازی‌های بعدی نتایج قابل قبولی به دست بیاوریم.