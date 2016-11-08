نتانیاهو: مانع از عضویت فلسطین در اینترپل شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی به ممانعت این رژیم از پیوستن فلسطین به اینترپل اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت: اسرائیل مانع از پیوستن فلسطین به اینترپل شد و این دستاورد به لطف تلاش های وزارت خارجه ما با همکاری شورای امنیت ملی حاصل شد.

وی در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کرد که خط قطار انتقال کالا از بندر حیفا به اردن و دیگر کشورهای عربی راه بیفتد.

گفتنی است، پیش از این «عمار حجازی» مسئول وزارت خارجه و عضو هیات فلسطینی شرکت‌کننده در نشست‌های اینترپل اعلام کرد که به رغم تلاش‌های این وزارتخانه، درخواست عضویت فلسطین در اینترپل در دستور کار نشست مجمع عمومی این سازمان در اندونزی قرار نگرفت و به سال بعد موکول شد.