شهادت زائر مینودشتی در حادثه سامرا تائید شد

علی‌اصغر طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر یکشنبه در جریان دو انفجار تروریستی پیاپی که در محل پارکینگ اتوبوس‌های زائران در سامرا رخ داد، متأسفانه تعدادی از زائران ایرانی مجروح و شماری دیگر به شهادت رسیدند.

وی افزود: در روز نخست با بررسی لیست زائران گلستانی از سوی سازمان حج و زیارت استان، تنها مجروح شدن یک گلستانی به نام مرتضی کاظمی تائید شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: در بررسی‌های بعدی مشخص شد نام آقای رسول نریمانی اهل شهرستان مینودشت در لیست شهدای تهران به ثبت رسیده است.

وی به دلیل این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: این شهید مینودشت در قالب یکی از کاروان‌های آزاد تهران که تحت نظارت سازمان حج و زیارت نبوده به عتبات عالیات سفرکرده بود.

طهماسبی بابیان اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ گلستانی برای سفر به عتبات عالیات ویزا دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: تأکید می‌کنم هم استانی‌های عزیزی که قصد حضور در مراسم اربعین و سفر به عتبات عالیات دارند، از سفر انفرادی و شخصی بپرهیزند و در قالب کاروان‌های مجاز به کشور عراق عزیمت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان اضافه کرد: ثبت‌نام برای سفر به عتبات عالیات تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.