سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، محصولات آریاشی و بهداشتی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین افتتاح شد و آغاز بکار کرد.

این نمایشگاه با حضور ۶۵ تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، از استانهای قزوین، البرز، گیلان و تهران در فضایی به مساحت دو هزار مترمربع برپاشده است.

شرکت های تولید کننده البسه و پک های جراحی، باندهای پزشکی، دستگاههای اندازه گیری قندخون، وسایل ورزشی، ویلچر و وسایل کمک توانبخشی، دستگاههای بلفاروپلاستی بدون جراحی، لیفمینگ بدون جراحی، باندهای ارتوپدی، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی، تولیدات خود را در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.



هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: مهمترین هدف از برپایی نمایشگاه آشنایی متخصصان و فعالان این عرصه با تازخه ترین تحولات و تولیدات این رشته در حوزه های مرتبط با امور بهداشتی و پزشکی، تبادل تجربه، ارتبط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده، ارتقاء آگاهی مردم با استانداردهای حاکم در بخش بهداشت، خدمات پزشکی، ارایشی و بهداشتی است.

وی افزود: سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی تا ۲۱ آبان ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۲۱.۳۰ دقیقه از آن در محل بلوار امام خمینی جنب صدا وسیما دیدن کنند.