امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مهيا شود ژيمناستيك متحول خواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" احمد محتشمي رئيس جديد فدراسيون ژيمناستيك صبح امروز در حضور خبرنگاران در پاسخ به انتقاد برخي از رسانه ها درخصوص انتخابات اين فدراسيون گفت: بعد از انصراف ديگر نامزدهاي فدراسيون و درنتيجه انتخاب بنده به عنوان تنها كانديداي اين انتخابات شبهاتي به وجود آمد كه رئيس انتخاب شونده انتخاب سازمان تربيت بدني است اما با دادن 43 راي از بين 45 راي ماخوذه در اين جلسه اين تفكر رفع ابهام شد.

وي در ادامه به آماده سازي نرم افزار و چارت فدراسيون اشاره كرد و گفت: تقريبا كار اين نرم افزاري مديريتي و تشكيلاتي تمام شده است و قرار است درجلسه آينده كميته فني دراين خصوص تصميم گيري شده و اين نرم افزار راه اندازي شود. دراين برنامه كه درحال حاضر نمود خارجي هم ندارد جايگاههاي اين فدراسيون تعريف شده است و بر همين اساس تمهيداتي را هم براي جابجايي ها در اين فدراسيون در نظر گرفته ايم.

محتشمي افزود: كميته فني فدراسيون دراولين اقدامات خود تشكيل كلاسهاي مربيگري و داوري ، بررسي سطح بندي ها، وضعيت باشگاهي، اجلاس ها، سفرهاي برون مرزي، انتخاب اعضاي فدراسيون، تشكيل تيمهاي ملي نوجوانان جوانان و بزرگسالان يا اميد الف و ب و برگزاري مسابقات دهه فجر و مسابقات كنفدراسيون غرب آسيا را بررسي و تصميمات لازم را در اين موضوعات خواهد گرفت.

رئيس جديد اين فدراسيون با بيان اينكه يكي از مشكلات اين رشته دركشوربحث علمي و پژوهشي است گفت: در اين خصوص هم اكنون سه كتاب در موضوعات دارحلقه، خرك حلقه و پرش روي خرك توسط اساتيد نوشته و چاپ شده و در نظر داريم تا پايان سال هم سه كتاب را در مبحث ژيمناستيك بانوان ترجمه و چاپ كنيم. همچنين تهيه مقالات علمي بين المللي ، تهيه سي دي هاي آموزشي از جمله سي دي منحصر به فرد مخصوص تيم هاي ملي آسيا كه در حال حاضر فقط در اختيار ايران قرار دارد و از آن بايد كمال استفاده را ببريم.

وي در ادامه با تشريح وضعيت اماكن ورزشي و تجهيزات گفت: درحال حاضرما 4 ست ژيمناستيك را خريداري كرده ايم كه يك ماه است كه در گمرك دچار مشكل ترخيص هستند. يك ست هم با كمك سازمان تربيت بدني خريداري شده است.

وي ادامه داد: درخصوص امكانات سخت افزاري نيازهاي زيادي داريم. هم اكنون در كل كشور حدود 10 استان داراي امكانات استاندارد هستند درحاليكه ما بيش از 30 استان داريم كه هر كدام از آنها حداقل دو سالن ورزشي در اين رشته دارند و بايد تمهيداتي را بيانديشيم تا تمام اين سالنها تجيهز شوند.

رئيس فدراسيون ژيمناستيك افزود: مطمئنا اگراين امكانات سخت افزاري به همراه نرم افزاري در اختيار ما باشد مي توانيم ظرف حداقل 5 تا 7 سال آينده وضعيت روشن و قابل قبول تري را از ژيمناستيك شاهد باشيم. يكي از راهكارهاي ارائه شده ما براي حل مشكلات نرم افزاري بحث نظارت بر مربيان است كه در اين خصوص هم فدراسيون طرحي را براي صدور كارت هاي مدت دار براي مربيان اين رشته به اجرا در مي آورد كه از اين پس هر مربي نمي تواند با داشتن صرف كارت مربيگري بيش از 10 سا 15 سال مربي اين رشته حساس باشد بلكه بايد با تائيد هيئت استان يا حضور در كلاسهاي ارتقاء كارت خود را تمديد كند.

مربي اسبق تيم ملي ژيمناستيك ايران تصريح كرد: يكي از مشكلات كل ورزش ما در كشور بحث فرهنگ سازي در ورزش است به طوريكه ما مي بينيم يكي از ملاكهاي اصلي براي حضور يك قهرمان در تيم ملي كشورهاي اروپايي فرا گرفتن ژيمناستيك است درحاليكه درايران اين فرهنگ براي جامعه وجود ندارد. همه به ورزش به ديد يك اوقات فراغت نگاه مي كنند نه يك ملزومه كه بايد درزندگي باشد.

قهرمان ژيمناستيك ايران با اظهار اينكه يكي از مشكلات اين فدراسيون دربخش باشگاهي است گفت: قبل ازاين باشگاهها بدون در نظر گرفتن حضور ورزشكاران ايراني اقدام به خريد ورزشكارخارجي از كشورهاي همسايه مي كردند. ولي با اصلاح قانون هرباشگاه فقط مي تواند يك ورزشكار خارجي را استخدام كند و با اين حساب اميدواريم استقبال خوبي از طرف هيئتها و باشگاهها از اين بحث به عمل آيد.

رئيس فدراسيون ژيمناستيك افزود: يكي ازمهمترين مسائلي كه دراين مدت به آن توجه شده و مي شود بحث مراودات بين المللي است تا اين موضوع به درستي انجام نشود امكان پيشرفت براي ما وجود ندارد. سال 2006 سال پركاري براي ژيمناسيتك جهان است. براي اينكه انتخابات آسيا، جهان و غرب آسيا و بسياري از تصميمات مهم در اجلاسهاي جهاني براي آن گرفته مي شود.

محتشمي با اشاره به برنامه هاي آينده فدراسيون گفت: ميزباني مسابقات دهه فجر ، مسابقات غرب آسيا، ميزباني روساي فدراسيون هاي غرب آسيا، برگزاري مسابقات ويژه بانوان كشورهاي اسلامي ، برگزاري كلاسهاي داوري و مربيگري موضوعاتي است كه در دستور كاراين فدراسيون قرار گرفته است.

وي يكي از برنامه هاي كوتاه مدت فدراسيون را براي تيم ملي بيان كرد و گفت: در همين راستا حدود يك ماه پيش فراخواني براي تيم ملي شده و هم اكنون تيم ملي ما با تركيب 6 ورزشكار 2 مربي و سرپرست پزشك و روانشناس و اناليزور برنامه هاي خود را در زنجان، كرمانشاه، كرج ، قزوين، كرمان و از هفته آينده در يك اردوي دو ماهه تا دوحه قطر برگزار كرده و پي مي گيرند. همينطور در نظر داريم يك مسابقه را در دانمارك كه مسابقات جهاني است و يك مسابقه را در آلمان كه جام جهاني است براي تيم در نظر بگيريم كه مد نظر ما مسابقات دانمارك است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر خيرخواه به عنوان يكي از مربيان خوب كشور سرمربي تيم براي مسابقات برون مرزي خواهد بود . در صدد هستيم كه در آينده بعد از بدست آمدن يك پيشرفت محسوس در اين رشته يك مربي سطح بالا و مطرح را استخدام كنيم. اميدواريم بتوانيم با برنامه ريزي مناسب نتيجه خوبي را به همراه پيشرفت براي تيم ملي در اين مدت بدست آوريم و حداقل يك ركورد شكني داشته باشيم.

