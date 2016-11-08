  1. استانها
  2. فارس
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۱۳

عملیات جستجوی حادثه واژگونی اتوبوس زائران ادامه دارد

عملیات جستجوی حادثه واژگونی اتوبوس زائران ادامه دارد

شیراز- عملیات جستجوی کشته و زخمی شدگان حادثه واژگونی اتوبوس زائران در محور اقلید همچنان ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی اورژانس فارس در رابطه به جزئیات این حادثه گفت: مقارن ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه سه شنبه شب طی تماسی با مرکز اورژانس فارس حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شده که مقارن ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه اولین آمبولانس به محل حادثه رسید.

حسن همتی بیان کرد:  در این حادثه تعداد ۱۲ آمبولانس از سپیدان، اقلید و یاسوج  و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی گفت: محل دقیق حادثه گردنه جمال بیگ در محور اقلید به یاسوج بوده است.

مدیر روابط عمومی اورژانس فارس گفت: عملیات جستجو و انتقال مصدومان همچنان در حال انجام است و اتوبوس آمبولانس نیز در محل حضور دارد.

این اتوبوس از یزد به سمت یاسوج در حرکت بوده است.

کد مطلب 3819345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها