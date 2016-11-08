عملیات جستجوی حادثه واژگونی اتوبوس زائران ادامه دارد

مدیر روابط عمومی اورژانس فارس در رابطه به جزئیات این حادثه گفت: مقارن ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه سه شنبه شب طی تماسی با مرکز اورژانس فارس حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شده که مقارن ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه اولین آمبولانس به محل حادثه رسید.

حسن همتی بیان کرد: در این حادثه تعداد ۱۲ آمبولانس از سپیدان، اقلید و یاسوج و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی گفت: محل دقیق حادثه گردنه جمال بیگ در محور اقلید به یاسوج بوده است.

مدیر روابط عمومی اورژانس فارس گفت: عملیات جستجو و انتقال مصدومان همچنان در حال انجام است و اتوبوس آمبولانس نیز در محل حضور دارد.

این اتوبوس از یزد به سمت یاسوج در حرکت بوده است.