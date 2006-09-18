آقاي عنايت، عنايت كنيد ديگر رحيمي مقدم را داور بازي برق نگذاريد/ براي خارج شدن پرسپوليس از بحران ما قرباني شديم

خليل صالحي مديرعامل باشگاه برق شيراز با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: تيم برق شيراز بازي مطلوبي را برابر پرسپوليس ارائه كرد و به هيچ وجه مستحق شكست نبود ، متاسفانه در دقيقه 92 اين بازي اتفاقي در محوطه جريمه پرسپوليس رخ داد كه داور تنها به خاطر جو ورزشگاه از اعلام پنالتي به سود تيم ما خودداري كرد.

وي افزود: در پي اين صحنه توپ به كرنر رفت اما داور با كمال تعجب تنها به جهت گذشت چهار ثانيه ازپايان زمان تلف شده بازي از زدن ضربه كرنر ممانعت به عمل آورده و سوتش را به نشانه اتمام بازي به صدا درآورد. در حالي كه مي توانست به تيم ما اجازه زدن ضربه كرنر را بدهد و پس از آن پايان بازي را اعلام كند.

مديرعامل باشگاه برق شيراز اذعان داشت: اگر خطا در دقايق مياني بازي در محوطه جريمه حادث و يا بازي در جايي به غير از ورزشگاه آزادي برگزار مي شد به طور حتم داور راي به اعلام پنالتي مي داد ، اما در مواجهه با تماشاگران پرسپوليس، آنهم در واپسين دقايق بازي از صدور اين راي خودداري كرد. اين هم توفيقي براي ماست كه هر ساله بايد برابر پرسپوليس مغلوب شويم تا اين تيم از بحران خارج شود!

وي ادامه داد: البته اين مي تواند توفيقي براي كميته داوران باشدئكه آزمايشات خود را روي تيمي اعمال كنند كه خارج از چارچوب عمل نمي كند! چون فصل گذشته نيز در شرايطي مشابه داور با اشتباهات خود موجبات شكست تيم ما را برابر پرسپوليس فراهم آورد، اتفاقي كه به نوعي در بازي رفت مقابل استقلال شاهد آن بوديم.

صالحي تاكيد كرد:در پايان بازي عصر ديروز اعتراض خود را در برگه داوري نوشتم ، اما چه سود كه نسبت به اين اعتراضات رسيدگي نشده و ترتيب اثري داده نمي شود. فصل گذشته د ربازي رفت برابر استقلال از قضاوت رحيم رحيمي مقدم متضرر شديم و بر طبق قانون اعتراض كرده وخواستار شديم اين داور ديگر عهده دار قضاوت بازيهاي برق شيراز نباشد ، اما به اين خواسته ما توجهي نشد تا جائيكه گمان كرديم غياثي تعمدا وي را به عنوان داور ديدارهاي برق شيراز بر مي گزيند.

وي افزود: گمان مي كرديم مسعود عنايت رئيس جديد كميته داوران فدراسيون فوتبال به خواسته ما عنايت كرده و رحيمي مقدم را داور بازي ما برابر پرسپوليس نمي كند ،اما با كمال تعجب چنين نشد و او مجددابازي ما را برابر تيمهاي مطرح تهراني قضاوت كرد.

مديرعامل باشگاه برق شيرازتاكيد كرد: از رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال خواهش مي كنم كه عنايت فرموده و در سه بازي آتي ما در برابر تيمهاي پرسپوليس و استقلال رحيم رحيمي مقدم را به عنوان داور انتخاب نكنند ، زيرا منطق حكم مي كند در مورد باشگاهي كه ذهنيت منفي نسبت به يك داور دارد ، بادقت عمل كرده و حدالامكان او را به عنوان داور بازيهاي اين تيم انتخاب نكنند.

صالحي يادآور شد: نمي توان مدعي شد كه رحيمي مقدم يا داوران ديگر تعمدا بر ضرر تيم ما قضاوت مي كنند، اما طي فصول گذشته اتفاقاتي رقم خورده كه وقوع آن بصورت سهوي قدري بعيد است. بازهم تاكيد مي كنم شايد اشتباهات رحيمي مقدم تعمدي نباشد( كه اميدواريم اين چنين باشد) اما نوع عملكرد وي در بازيهاي برق شيراز باعث شده تا ذهنيتي منفي نسبت به وي در باشگاه ما به وجود آيد.

وي با ابراز رضايت از عملكرد تيم فوتبال برق شيراز درهفته هاي ابتدايي ليگ برتر اذعان داشت: با بازيهاي كه تيم برق شيراز برابر راه آهن و پرسپوليس ارائه كرد جاي اميدواري براي ما و مسئولان باشگاه برق شيراز به وجود آمده كه مي توان با ادامه همين روند روبه رشد براساس برنامه از پيش تعيين شده مي توانيم در پايان فصل جايگاهي در خور توجه كسب كنيم.