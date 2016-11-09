خبرگزاری مهر - گروه استانها - نساء کروندی: بیکاری یکی از معضلات امروز جوانانی است که دارای تحصیلات عالیه هستند اما موقعیت شغلی برای آن ها فراهم نمیشود.
مسئولان استان بوشهر قبلا با اظهار ناراحتی از تعداد زیاد جوان بیکار، با وجود ظرفیتها و فرصتهای زیاد شغلی کمکاریها را به دوش یکدیگر میانداختند اما در سالهای اخیر موضوع بیکاری جوانان را عدم نداشتن مهارت عنوان میکنند و توپ را در زمین جوانان میاندازد.
اکنون جوانی که در مقاطع مختلف سنی و از سن هشت سالگی وارد نظام آموزشی این کشور میشود سختیهای زیادی برای ورود به دانشگاه متحمل میشود و در طلاییترین سن خود وقت در دانشگاهها صرف می کند برای اشتغال ولی به نداشتن مهارت محکوم است.
بسیاری از جوانان استان بوشهر که برای اشتغال به صنایع مستقر در استان مراجعه میکنند، با موانعی همچون نداشتن مهارت کافی برای اشتغال روبرو میشوند؛ مهارتی که باید در مدرسه و دانشگاه میآموختند ولی نیاموختهاند.
بسیاری از کارجویان فاقد مهارت هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بسیاری از افراد جویای کار در استان بوشهر فاقد مهارت هستند.
حمیدرضا پناه اظهار داشت: بر این اساس از تعداد ثبت نام کنندگان جویای کار در سامانه رصد تنها ۵۴۱ نفر دارای مهارت بوده و بالغ بر سه هزار و ۱۰ نفر فاقد مهارت هستند.
وی عنوان کرد: با اجرای برخی تفاهمنامههای صورت گرفته توسط سازمان فنی و حرفهای با شرکتهای مستقر در استان بنا شده مشاغل مورد نیاز، نیازسنجی و دورههای آموزشی توسط فنی و حرفهای برگزار شود.
نبود مهارت عامل عدم جذب نیروهای بومی
رئیس روابط کار مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای عظیمی است و بحث اشتغال با وجود این فازها و شرکتهای عظیم بسیار گسترده است.
ضیاء کرمی با بیان اینکه مشکل امروز ما برای جذب نیروهای بومی نداشتن مهارت این افراد است افزود: افراد با دارا بودن مدارک مربوط به کار در مصاحبهها ابتداییترین مسائل دبیرستانی را در خصوص رشته خود را نمیداند.
وی بیان کرد: عمدهترین مشکل امروز ما در بحث اشتغال، آموزش است که با راهاندازی واحد آموزش در پارس جنوبی و قراردادهایی با مرکز فنی و حرفهای گامی را در راستای مهارتآموزی و اشتغال جوانان برداشتهایم.
رئیس روابط کار مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس عنوان کرد: اکنون فاز های ۱۵ و ۱۶ در حال جذب نیرو هستند و ما تلاش کردهایم که در بحث نیروهای ایمنی و آتشنشانی از نیروهای بومی استان تزریق کنیم.
حل بیکاری نیازمند مهارتافزایی است
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر نیز در گفتوگو با مهر گفت: امروز اشتغال به شدت به داشتن مهارت وابسته شده است.
حسین اسکندری افزود: باید برای حل مشکلات بیکاری در جامعه په به پای توسعه مهارت های نوین افراد را آموزش دهیم.
وی از اجرای طرح نیازسنجی مشاغل مورد نیاز استان توسط دانشگاه علمی و کاربردی استان خبر داد و بیان کرد: این طرح در راستای تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بازار کار استان اجرا می شود.
۱۹ هزار نفر آموزش دیدند
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر در گفتوگو با مهر گفت: ۱۹ هزار نفر طی ۵ سال گذشته در راستای تفاهم نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.
عبدالرسول کازرونی افزود: طی این مدت برای ۱۲ هزار و ۲۲۵ نفر گواهینامه مهارتی صادر شده است و این دورهها در سال ۹۴ در ۷۳ حرفه مختلف و در سال جاری نیز در ۴۵ حرفه خاص مهارتی برگزار شده است.
وی اظهار داشت: بنا به گزارش ادارهکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص ۸۵ درصد کارجویان فاقد مهارت، که ۷۳ درصد آقایان و ۲۷ درصد خانم هستند این آمار از طرف ثبت نام شدگان در دفاتر کاریابی خصوصی به ثبت رسیده و اغلب در رشته های حقوق، ادبیات، شیمی، حسابداری بوده که فاقد مهارت فنی هستند.
کازرونی افزود: با انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین آموزش فنی و حرفه ای، فرمانداری کنگان، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس و ارتقای مهارت کارجویان در مرکز آموزش فنی و حرفهای کنگان که با حضور وزیر تعاون کار و رفاه به امضا رسید، این مشکل برطرف و گامی مهم در راستای اشتغالزایی در استان بوشهر برداشته خواهد شد.
جوانان بعد از پاسکاریهای مسئولان، در صف آموزش مهارت و همچنان در آرزوی کسب شغل هستند. باید منتظر ماند و دید که آیا پس از مهارتآموزی، این افراد باز هم بیکار خواهند ماند یا مسئولان ظرفیتهای شغلی برای افراد دارای مهارت ایجاد میکنند.
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