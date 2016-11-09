طیور تلف شده در قزوین جمع آوری شد

علی آقاجان نیا معلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دامپزشکی قزوین با رها سازی تلفات طیور در حاشیه جاده ها برخورد می کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز افزود: پیرو تماس تلفنی دهیار روستای حصارخروان مبنی بر تخلیه بیش از یک تن لاشه‌ی طیور صنعتی در حاشیه‌ی اتوبان قزوین – تهران، حوالی روستای حصار خروان، همکاران اداره‌ دامپزشکی شهرستان البرز سریعا در محل حاضر شده و ضمن انجام هماهنگی‌های با فرمانداری شهرستان البرز و همکاری دهیاری روستای حصار خروان، محلی برای ضدعفونی ودفنِ بهداشتیِ لاشه‌ها جانمایی و بلافاصله لاشه‌های مذکور دفن شدند.

معلم تصریح کرد: بر اساس معاینات به عمل آمده و بررسی لاشه های تلف شده طیور، هیچگونه علائم بیماری ویروسی در لاشه ها مشاهده نشد و تلفات بصورت کاملا بهداشتی دفن و سپس محل دفن لاشه ها ضد عفونی شد.

وی در پایان با ابراز تاسف از وقوع چنین اتفاقاتی گفت: این اداره همچنین پیگیری لازم برای شناسایی افرادی که مسبب این اتفاق بودند را در دستور کار قرار داده و امیدواریم با شناسایی این افراد و اعمال قانون برای این خاطیان، دیگر شاهد چنین اقداماتِ غیر بهداشتی که قطعا تهدیدی برای واحدهای پرورش طیور، و محیط زیست تلقی می شود، نباشیم.