به گزارش خبرنگار مهر، از چندی پیش زمزمههایی مبنی بر بازگشت سجاد شهباززاده مهاجم پیشین استقلال بعد از یک دوره حضور ناموفق حضور در لیگ ترکیه به تیم سابقش شنیده میشد. زمزمههایی که کم کم رنگ و بوی واقعیت به خود میگیرد.
حضور سجاد شهباززاده در تهران را میتوان یکی از نشانههای اصلی نزدیک شدن دوباره این بازیکن به تیم سابقش دانست. اما از آنجایی میتوان این اتفاق را خیلی محتمل دانست که این بازیکن به همراه فردی برای عرض تسلیت به منزل زنده یاد منصور پورحیدری می رود که در این فصل نقش اصلی را در نقل و انتقالات باشگاه استقلال ایفا کرده و همچنان نیز سرنخ نقل و انتقالات باشگاه استقلال در دست اوست.
پندار توفیقی که وظیفه جذب بازیکنان جدید استقلال در این فصل به او سپرده شده بود، بعد از حضور در منزل پورحیدری همراه با سجاد شهباززاده در پاسخ به سئوالات خبرنگاران با بیان جمله «مذاکره کردن من و سجاد کار تازه و عجیبی نیست و ما هر روز با هم صحبت می کنیم» به نوعی و با زبان بی زبانی بر احتمال بالای بازگشت شهباززاده در نیم فصل دوم به استقلال صحه میگذارد.
