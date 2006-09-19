مدير گروه صنايع دستي دانشگاه سوره درباره جايگاه صنايع دستي در ميان هنرهاي سنتي به خبرنگار مهر گفت: "همواره بايد بين صنايع دستي و هنرهاي سنتي تفاوت قائل شويم تا بتوانيم به تفكيك آنها بپردازيم. هنرهاي سنتي ايراني همواره داراي ساختارهاي فرهنگي و برگرفته از مضاميني چون اصالت و ريشه، قوميت و پيشينه ما داشته است. بنابراين تمام هنرهاي مستظرفه به نوعي زيرمجموعه هنرهاي سنتي محسوب مي شوند و پيشينه غني تاريخي ما را تكميل مي كنند."

مهران هوشيار تصريح كرد: "برخي از شاخه هاي صنايع دستي علاوه بر رويكرد هنري جنبه صنعتي نيز دارند. مثلا در حوزه سفالگري صنعت به همراه هنر ظريف سفالگري همزمان لحاظ مي شود. بنابراين سفالگري در حال حاضر گام هاي محكمي به سوي صنعت برمي دارد، بي آنكه ابعاد هنري اش ناديده گرفته شود. در واقع برخي هنرها مثل نگارگري و سفالگري گذشته از رويكرد هنري به لحاظ كاربردي نيز اهميت دارند."

وي ادامه داد: "اگر بخواهيم سفالگري و مجسمه سازي را از اين نقطه نظر با يكديگر قياس كنيم بايد بگوئيم در مجسمه سازي آنچه حرف اول را مي زند جنبه هاي هنري، زيبايي شناسي و اساسا خصوصيت استاتيك موجود در اين هنر است، حال آنكه در سفالگري زماني كه يك گلدان را در نظر مي گيريم مي توانيم علاوه بر حفظ جنبه هاي زيبايي شناسي و هنري از آن در جهات مختلف نيز استفاده كنيم."

هوشيار گفت: "در نگارگري نيز اوضاع به همين شكل است. يعني در زيرشاخه هاي نگارگري مثل تذهيب ما بيشتر استفاده هاي كاربردي را در اين هنر مشاهده مي كنيم. در حالي كه اين هنر در كتاب آرايي و موارد ديگر جنبه كاربردي دارد. در مجموع مي توان گفت هنرهايي چون شيشه گري، نگارگري، سفال، مشبك، منبت و هنرهاي از اين دست زيرمجموعه صنايع دستي هستند. اما متاسفانه برداشت مخاطبان از صنايع دستي در برخي موارد نادرست است."

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: "مردم با به ميان آوردن نام صنايع دستي روي هنرهايي چون كوزه گري و سبدبافي و ... متمركز مي شوند. در حالي كه صنايع دستي با داشتن دو رويكرد هنري و صنعتي طيف گسترده اي از هنرهاي غني و اصيل ما را دربر گرفته است كه آينه تمام نماي تمدن و فرهنگ ايراني است و به بيان ساده تر هويت غني ما را به تصوير مي كشد."

مدير گروه صنايع دستي دانشگاه سوره درباره جايگاه فعلي صنايع دستي نيز خاطرنشان كرد: "متاسفانه صنايع دستي در بحث هويت شناسي دچار اشكالات زيادي است و هنوز شناخت و عمقي كه بايد درباره اين رشته صورت نگرفته است. حتي در دانشگاه و به لحاظ علمي، شرح دروس تعيين شده در صنايع دستي در برخي موارد سطحي است، در حالي كه اين رشته جاي كار بيشتري دارد و فقط به تكنيك و پروسه خروجي صنعتگران محدود نمي شود.

وي گفت: "صنايع دستي نه تنها در كرسي دانشگاهها بلكه در دامان دولت نيز به آن شكلي كه بايد حمايت نمي شود و جايگاه شايسته اي ندارد. صنايع دستي ايران همواره در برهه هاي سياسي اجتماعي تنها براي رويارويي و تقابل با هنر كشورهاي ديگر به معرض نمايش گذاشته مي شود. در حالي كه هنر بايد در تعامل با هنر ساير كشورها باشد نه تقابل و رقابت."

مهران هوشيار در پايان در پاسخ به اين پرسش مهر كه در حال حاضر كدام يك از شاخه هاي صنايع دستي بيشتر مورد توجه دانشجويان واقع مي شود نيز گفت: "نگارگري و كتاب آرايي در دانشگاهها بيش از ساير رشته ها با اقبال مواجه است و متقاضي براي شركت در اين رشته ها بيشتر است."