پاكيزگي از توصيه هاي دين اسلام است

حجت الاسلام ولي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، نظافت را يكي از توصيه هاي دين اسلام عنوان كرد و گفت: در مكتب اسلام توصيه مي شود كه در تمام لحظات زندگي بهداشت را رعايت و زندگي خود را از آلودگي هاي موجود دور نگه داريم و مسجد به عنوان خانه خدا جزئي از زندگي روزانه ما محسوب مي شود كه به عنوان بهترين خانه، بايد همواره پاك، مطهر و آماده حضور معتقدين باشد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان ، غبار روبي مساجد را نيز توصيه دين عنوان كرد و گفت: همچنين اسلام براي غبارروبي مسجد توصيه هايي ارائه كرده است و به پيامبران الهي خود اين سفارش را داشته كه حداقل هفته اي يك بار به اين امر بپردازند. از آنجايي كه نظافت در مسجد كار يك نفر نمي باشد پس بنابراين اين وظيفه اقشار مختلف مردم و متوليان مساجد است كه با برنامه ريزي اصولي و صحيح اين امر را انجام دهند.

وي در ادامه افزود: اين كار بايد به عنوان يك فرهنگ بين مردم نهادينه شود و اين فرهنگ سازي به عهده امام مسجد است كه در صدر رياست مسجد قرار دارد.

حجت الاسلام ولي نژاد گفت: همه مردم دوست دارند براي نيايش و عبادت، پا به محيطي بگذارند كه در آن آرامش برقرار بوده و محيطي پاك، معطر و خوشبو باشد.

وي با اشاره به تلاش تمامي مردم براي پاكيزگي در مساجد، اظهار داشت: ماه مبارك رمضان در پيش است و ما براي اينكه خود را آماده حضور در اين ماه عزيز كنيم بايد مقدمه اي داشته باشيم كه اين دهه نيز بهانه اي است براي اينكه با آمادگي كامل و حضور قلب وارد آن شويم و مساجد را آراسته و خوشبو كنيم تا به استقبال ماهي برويم كه درآن ميهمان معبود خود هستيم. در واقع همه مردم بايد براي پاكيزگي و حفظ آن تلاش كنند

