نمایشگاه امسال مطبوعات حاصل همکاری مطلوب ارشاد و مصلی بود

هادی قبادی مدیر روابط عمومی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزبانی مجدد این مجموعه از نمایشگاه مطبوعات در بیست و دومین دوره برگزاری آن گفت: تجربه همکاری با دوستان برگزاری این نمایشگاه، امسال کاملاً متفاوت بود و ما از این بابت بسیار خرسندیم.

این مقام مسئول در مجموعه مصلای امام خمینی(ره) با بیان اینکه ما امسال علاوه‌بر این نمایشگاه، میزبان نمایشگاه‌های دیگر فرهنگی شامل دهمین رسانه‌های دیجیتال و بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بودیم، افزود: در رابطه با نمایشگاه مطبوعات باید بگویم که اگر هماهنگی دوستان معاونت مطبوعاتی نبود، این نمایشگاه به این خوبی برپا نمی‌شد.

وی همچنین با تقدیر از اصحاب رسانه و تشکل‌های مطبوعاتی، در عین حال گفت: بنده به نمایندگی از مجموعه مصلی به این دوستان می‌گویم که اگر کمی و کسری در رابطه با مکان نمایشگاه وجود داشته است، ما از آن‌ها عذرخواهی می‌کنیم اما واقعاً علاقه مندیم که ارتباط ما با این دوستان حفظ شود و آن‌ها را در کنار خودمان احساس می کنیم.

قبادی همچنین با اشاره به روند رو به پیشرفت ساخت و ساز در مصلای تهران از تدارک برای دو برنامه بازدید از روند آماده‌سازی این مجموعه با حضور خبرنگاران حوزه رسانه و همچنین خبرنگاران اجتماعی در آینده نزدیک خبرداد.

این مقام مسئول در مجموعه مصلای امام خمینی(ره) همچنین با اشاره به آماده سازی رواق‌های شرقی و غربی مصلا و افزایش فضاهای مسقف، آمادگی مصلا را برای میزبانی مجدد از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام و تاکید کرد: اگر دوستان مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد می‌خواهند مشکلاتی را که امسال در شهر آفتاب داشته اند، دوباره تجربه نکنند، ما همینجا اعلام می کنیم که آماده میزبانی مجدد از نمایشگاه کتاب تهران هستیم.

مدیر روابط عمومی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) در خصوص آبگرفتگی برخی غرفه‌ها در روز دوشنبه ۱۷ آبان و پس از بارندگی شدید عصر این روز گفت: دو راهرو در شبستان ۳ دچار نشتی شدند و این مسئله هم به خاطر این است که در سقف این مکان، عملیات پوشش ایزوگام هم اکنون در حال انجام است و به پایان نرسیده است. به خاطر این مسئله غرفه «وبدا» دچار آبگرفتگی اندکی شد که خوشبختانه به خاطر کفپوش‌های مناسبی که در این غرفه تدارک دیده شده بود، برآمدگی و یا شکستگی آب در این غرفه به وجود نیامد و تنها دچار خسارات اندکی شد.