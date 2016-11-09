جزئیات شهادت مأمور نیروی انتظامی در فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی فارس، ستوان سوم علی اکبر کشتکار سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لامرد شب گذشته در راه مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شب گذشته درپی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر در منزلی واقع در یکی از روستاهای بخش «اشکنان» شهرستان «لامرد» در حال خرید و فروش موادمخدر هستند، اکیپی از مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

منزل مورد نظر توسط مأموران شناسایی و در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه ماموران وارد عمل و درحین ورود به داخل منزل، متهم مورد نظر و دو نفر ناشناس از منزل متواری می شوند.

در بازرسی از منزل مقدار تقریبی ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف که در حین انتقال به خودرو پلیس و در تاریکی شب ستوان سوم علی اکبر کشتکار سرپرست پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان از محل نامعلومی از ناحیه سرمورد اصابت گلوله اسلحه سوزنی قرار می گیرد.

مجروح بلافاصله به بیمارستان انتقال می شود که به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل می شود.

در بازرسی از اتاقک بالای پشت بام منزل یک قبضه اسلحه سوزنی شکاری کشف و همسر متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری متهمان و عاملان شهادت این مأمور نیروی انتظامی ادامه دارد.