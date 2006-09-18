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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۲۳

تدوين "اوهام" به زودي به پايان مي‌رسد

امير اديب‌پرور بيش از 70 درصد از تدوين فيلم سينمايي "اوهام" به كارگرداني كاظم معصومي را به پايان رسانده است.

اميرحسين شريفي به عنوان مدير توليد و تهيه كننده "اوهام" درباره آخرين مراحل اين پروژه به خبرنگار مهر گفت: "تدوين همزمان با تصويربرداري آغاز شده بود و بعد از اتمام تدوين محمد خرسند صداگذاري و ميكس را انجام مي دهد. فيلمبرداري از هشتم شهريورماه در شمال كشور آغاز شد و 25 شهريورماه به اتمام رسيد."

تهيه كننده "اشك سرما" افزود: "فيلم سينمايي "اوهام" كه تصويربرداري آن به صورت ديجيتال انجام شده، اثري اجتماعي درباره جوانان و مصرف قرص هاي توهم زا و روانگردان است. فيلم داستان جواني است كه براي گذراندن ماه عسل همراه همسرش به شمال مي روند و روز بعد متوجه مي شود همسرش ناپديد شده و در ادامه اتفاقاتي رخ مي دهد."

ديگر عوامل توليد "اوهام" عبارتند از نويسنده فيلمنامه: عليرضا رجائيه و مهدي كيا، مدير تصويربرداري: مجتبي رحيمي، گريم: بابك شعاعي، بازيگران: شهاب حسيني، لاله اسكندري، بابك حميديان، مارال فرجاد و ندا اسدي، محصول: آفاق فيلم.

کد مطلب 381956

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