اميرحسين شريفي به عنوان مدير توليد و تهيه كننده "اوهام" درباره آخرين مراحل اين پروژه به خبرنگار مهر گفت: "تدوين همزمان با تصويربرداري آغاز شده بود و بعد از اتمام تدوين محمد خرسند صداگذاري و ميكس را انجام مي دهد. فيلمبرداري از هشتم شهريورماه در شمال كشور آغاز شد و 25 شهريورماه به اتمام رسيد."

تهيه كننده "اشك سرما" افزود: "فيلم سينمايي "اوهام" كه تصويربرداري آن به صورت ديجيتال انجام شده، اثري اجتماعي درباره جوانان و مصرف قرص هاي توهم زا و روانگردان است. فيلم داستان جواني است كه براي گذراندن ماه عسل همراه همسرش به شمال مي روند و روز بعد متوجه مي شود همسرش ناپديد شده و در ادامه اتفاقاتي رخ مي دهد."

ديگر عوامل توليد "اوهام" عبارتند از نويسنده فيلمنامه: عليرضا رجائيه و مهدي كيا، مدير تصويربرداري: مجتبي رحيمي، گريم: بابك شعاعي، بازيگران: شهاب حسيني، لاله اسكندري، بابك حميديان، مارال فرجاد و ندا اسدي، محصول: آفاق فيلم.