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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

تخطی از سرعت مطمئنه علت واژگونی اتوبوس زائران اعلام شد

تخطی از سرعت مطمئنه علت واژگونی اتوبوس زائران اعلام شد

شیراز- فرمانده پلیس راه شمال استان فارس علت واژگونی اتوبوس زائران در اقلید فارس را عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده اتوبوس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی فارس، سرهنگ احمد احمدی از کشته شدن ۲۸ نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در گردنه دژکرد واقع در جاده اقلید به سمت یاسوج خبر داد.

وی گفت: شب گذشته ساعت ۲۱ یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از یزد به سمت یاسوج، در حال حرکت بود، در در گردنه دژکرد واقع در جاده اقلید به سمت یاسوج به ته دره سقوط می کند.

وی ادامه داد: بر اثر این واژگونی متاسفانه ۲۸ نفر از مسافران اتوبوس جان خود را از دست دادند و تعداد ۱۹ نفر دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده پلیس راه شمال استان فارس اظهار کرد: علت تامه این حادثه، عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده اتوبوس بوده است.

سرهنگ احمدی گفت: مجروحین به بیمارستان شهرستان های اقلید و یاسوج منتقل شده و تحت درمان هستند.

کد مطلب 3819566

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