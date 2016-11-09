خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محمد رضا دوستکام: کولی های ایرانشهری که الان از مردم این شهر هم بومی تر به حساب می آیند بیش از ده سال است که در این شهر ساکن هستند این افراد که پیش از این در پشت پارک فجر ایرانشهر بساط پهن کرده و مشغول کار و کاسبی بودند درحال حاضر در مرکز شهر و یکی از خیابان های اصلی به نام ابوذر ساکن شدند .

این شهروندان مقیم که شغل اصلی آنها ساخت چاقو، تبر،تیشه و سایر ابزار آلات چوبی و آهنی است و از این راه کسب درآمد می کنند و فرزندان آنها نیز در همین شهر آموزش دیده و پرورش یافته اند از خارج استان به ایرانشهر کوچ کرده اند.

حدود پنج ماه پیش گزارشی تحت عنوان کولی‌ها میهمان ناخوانده خیابان اصلی ایرانشهر در خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن مسئولین شهر قول مساعدت و همکاری دادند تا در خصوص تعیین تکلیف برای این شهروندان طی چند ماه آینده تمهیداتی اتخاذ شود و حال پس از گذشت مدت پنج ماه از قول همکاری مسئولین شهرستان هنوز هیچگونه تغییری در وضعیت خیابان ابوذر مشاهده نشده است.

بلکه گاها با توجه به محل سکونت این کوچ نشینان مشکلات دیگری از جمله مسائل بهداشتی و فرهنگی نیز برای شهروندان ایرانشهری ایجاد شده است و به لحاظ بصری و امنیتی نیز شهر را دچار بحران نموده است.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه آب و برق مصرفی کولی ها معمولا از طریق مغازه داران اطراف محل سکونت آنها و گاها هم به صورت غیر قانونی تامین می شود اما متاسفانه فاضلاب آنها بدون هیچ نظارتی در پشت چادرها رها می شود که علاوه بر موارد بهداشتی مشکلات زیست محیطی نیز برای ساکنین خیابان ابوذرایجاد کرده است.

یکی از این کوچ نشینان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما نیز از وضعیت زاغه نشینی و ابتدایی خود راضی نیستیم و چنانچه از طرف مسئولین محل سکونت و امکانات دیگری برای ما در نظر گرفته شود استقبال خواهیم کرد.

تذکرات لازم به صاحبان املاک و زمین ها داده شده است

محمد انوش امینی فرد شهردار ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین اقدامات در این خصوص اظهار داشت: برای حل این مشکل به صاحبان املاک و زمین هایی که این افراد در آن ساکن هستند تذکرات لازم داده شده است.

وی افزود: صاحبان این املاک و زمین ها از شهرداری تقاضای وقت کردند تا در خصوص تعیین تکلیف برای دریافت پروانه و یا حصار کشی زمین اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: این نوع سکونت کولی ها غیر قانونی است و موجب تخریب چهره و منظر شهری شده است.

شهردار ایرانشهر در خصوص مالکیت این زمین ها اظهارداشت: زمین های مذکور متعلق به اشخاص حقیقی است و تصرفی نیست و این شهروندان به صورت توافقی با صاحبان املاک در زمین ها سکونت دارند.

وی با اشاره به لزوم همکاری مردم تصریح کرد: با توجه به شروع نهضت آسفالت، سامان دهی بحث حاشیه نشینی و دیگر اقدامات شهرداری ایرانشهر نیاز به مشارکت مردم است.

وی گفت: برای اینکه هر کاری نتیجه بدهد باید همه مردم یکدل باشند زیرا مردم بازیگران نقش اول هستند و ما امیدواریم در خصوص این موضوع هم با همکاری و همیاری مردم مشکلات برطرف شود.

لازم به ذکر است که خبرنگار مهر، برای دریافت پاسخ دیگر مسئولین چندین بار با فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان ایرانشهر تماس برقرار کرد که پاسخگویی را به زمان دیگری موکول کردند.